Reportagem em Cuba. “Isto não se resolve com um pouco mais de arroz ou frango”

A admissão é rara vinda das esferas do Governo cubano: “O nosso Presidente tem uma batata quente nas mãos, está na situação mais complexa do mundo.” Quem o diz ao Expresso, pedindo anonimato, é alguém que participa há uma década nos trabalhos multidisciplinares que sustentam as políticas económicas de Miguel Díaz-Canel. Assegura que o chefe de Estado cubano “está decidido a adotar as reformas necessárias para abrir a economia”, mas “é preciso não esquecer que uma parte revolucionária da sociedade cubana resiste a dar os últimos passos para um sistema capitalista”. Essa mudança é vista como “fracasso” dentro do Partido Comunista cubano, que governa desde 1959.

O Governo cubano enfrenta a pior crise política, económica e social desde o triunfo da revolução que derrubou a ditadura de Fulgencio Batista. Os protestos nas principais cidades, a 11 de julho, marcam a agenda política. O álibi para não haver grandes celebrações no Dia Nacional da Rebeldia, que comemora o assalto ao quartel de Moncada, em 1953, pelos homens de Fidel Castro, foi o recorde de contágios de covid-19 na ilha, que, com 11 milhões de habitantes, regista mais de 8800 novos casos diários. O certo é que a possibilidade de os cidadãos descontentes aproveitarem os festejos para atos contra o regime foi referida em conversas em Havana. Díaz-Canel acabou por se limitar a assinalar a data com jovens universitários, um dos sectores que mais aderiram à contestação.