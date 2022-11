Projeto Kentler: o programa experimental que entregou crianças órfãs a pedófilos durante 30 anos

Foi em 2017 que Marco se deparou, num artigo publicado num jornal alemão, com a fotografia de um homem que lhe era familiar desde a infância. O primeiro traço que identificou foram os lábios do professor Helmut Kentler, um reputado psicólogo germânico, autor de vários livros sobre educação sexual e parentalidade.

Marco estranhou que o artigo retratasse aquele homem como um dos sexólogos mais influentes da antiga Alemanha Ocidental, enquanto ele sentia apenas repulsa ao olhar novamente para aquele rosto. Durante décadas, Marco esteve à guarda de um pedófilo, integrando uma experiência científica. A história é agora recuperada por uma investigação da revista New Yorker.

Iniciado na década de 1970, o “Projeto Kentler”, como ficou conhecido o programa experimental, colocava crianças órfãs e sem abrigo em lares administrados por pedófilos em Berlim Ocidental. O líder do projeto, aprovado e apoiado pelo governo, era Helmut Kentler, um sexólogo que defendia que contactos sexuais entre crianças e adultos eram inofensivos.

O programa foi financiado pelo governo de Berlim e, em 1988, Kentler apresentou um relatório ao Senado onde descrevia o projeto como “um sucesso total”.

Marco cresceu num orfanato até ter sido entregue, tal como outras crianças, a um homem que o manteve como prisioneiro, abusando dele durante anos, mas que legalmente era o seu pai adotivo.

Todos os meses aquele homem pegava nas crianças sob a sua tutela e fazia mais de 300 quilómetros, até Hannover, para ir a casa de Kentler. O professor queria observar as crianças, “ouvi-las falar sobre os seus passados, os seus sonhos e medos, desejos e esperanças, para ver como elas se estavam a desenvolver”.

Durante a infância, Marco acreditava que a forma como era tratado era “normal”, assim como as práticas que faziam parte do programa experimental. “Depois de todos aqueles anos, perdemos o hábito de pensar”, conta, citado pela New Yorker. Atualmente, com 39 anos e já com uma filha, conta que fez parte do programa até 2003, quando tinha 21 anos.

Os pedófilos a quem aquelas crianças eram entregues e que passavam a ser legalmente os seus pais adotivos recebiam, inclusivamente, um abono estatal.

O objetivo do “Projeto Kentler” visava proporcionar às crianças órfãs um apoio social, sustentado por uma figura paternal, ao mesmo tempo que pretendia reabilitar pedófilos para que se pudessem transformar em pais cuidadosos.

Entre os alegados pedófilos estavam altas figuras da sociedade alemã, como membros do Instituto Max Planck, professores da Universidade Livre de Berlim e do famoso colégio Odenwald.

O caso começou a ser investigado em 2016, quando várias vítimas começaram a contar as suas histórias. Desde então, a Universidade de Hildesheim tem analisado arquivos e conduzido entrevistas com os jovens que integraram o programa experimental.

Entre as conclusões, foi identificada uma rede entre instituições de educação, estruturas de assistência social e o próprio governo de Berlim. De acordo com os investigadores, a pedofilia era “aceite, apoiada e defendida” de forma estatal.

Helmut Kentler, de forma a monitorizar os resultados da sua experiência social, contactava regularmente com as crianças e os pais adotivos.

O sexólogo alemão, falecido em 2008, nunca foi processado, uma vez que quando os primeiros relatos foram tornados públicos os eventuais crimes já tinham prescrito.