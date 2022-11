Presidente da Tunísia impõe recolher obrigatório e proíbe reuniões públicas de mais de três pessoas. É golpe ou não?

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, anunciou segunda-feira que o país vai ficar sob recolher obrigatório pelo menos um mês e que todas as reuniões de mais de três pessoas em locais públicos estão proibidas. Isto, na prática, criminaliza protestos que possam surgir no seguimento da inesperada decisão presidencial de demitir o chefe do Governo, Hichem Mechichi, e suspender o Parlamento durante um mês.

Por decreto, Saied não só declarou suspensas as atividades parlamentares como afastou os ministros da Defesa e da Justiça e levantou a imunidade dos deputados. Os partidos, incluindo os islâmicos, acusam o Presidente de golpe de Estado, mas na rua muitos manifestaram-se a favor destas medidas. Nos últimos meses, as agruras da pandemia têm levado milhares de tunisinos a criticar a forma como o Governo está a lidar com a crise de saúde pública e com as consequências económicas das restrições.

anadolu agency/getty images

O congelamento quase completo do sector turístico é uma tragédia para os muitos milhares que vivem direta ou indiretamente desta atividade. Os ataques terroristas de 2015, dirigidos especificamente a turistas estrangeiros, já tinham dilapidado o setor. A covid-19 desferiu o golpe de misericórdia.

Desde o início da pandemia, mais de 18 mil pessoas morreram, num país com doze milhões. Só 7% da população tem a vacinação completa. Nos cuidados intensivos, 90% das camas estão ocupadas com doentes de covid. O texto abaixo mostra o sufoco que se vive.

Domingo, horas antes do anúncio das medidas especiais, milhares de pessoas saíram em protesto, violando todas as regras de contenção da pandemia. Houve confrontos com a polícia, mas ninguém ficou gravemente ferido.

Em frente ao Parlamento, já depois de o Presidente ter falado, houve novos confrontos, também sem feridos graves, entre apoiantes do Presidente e adeptos dos partidos, que agora se veem impedidos de exercer a sua atividade.

Manifestações de apoio ao Presidente

Nas redes sociais e na rua, milhares de pessoas declararam apoio ao chefe de Estado. houve festas com danças, abraços, e bandeiras em várias cidades tunisinas. Muitos pediram que o Presidente fosse mais longe e dissolvesse o Parlamento.

O Sindicato Geral dos Trabalhadores, um dos grupos mais influentes nas revoltas da Primavera Árabe de 2011 (de que a Tunísia é a única democracia resultante), também se expressou a favor das medidas impostas. “O Presidente agiu em conformidade com a Constituição para prevenir o perigo iminente e restaurar o normal funcionamento do Estado”, afirmou a organização, citada pelo diário britânico “The Guardian”.

yassine mahjoub/getty images

"Finalmente livrámo-nos deles, é o momento mais fantástico desde a revolução”, disse à agência France Presse uma das manifestantes, Lamia Meftahi, durante os festejos em Tunis.

Outro manifestante, Tunis Farhat, afirmou que o Presidente “mostrou ser um grande estadista” ao “entender o que as pessoas precisam”. Um terceiro entrevistado confessou-se “farto”. “A nossa paciência tem limites”, explicou um jovem de 24 anos à equipa de reportagem da agência de notícias francesa.

É golpe?

Saied é professor de Direito Constitucional, mas nem isso elimina a sombra que paira sobre a decisão que tomou. Os poderes que chamou a si podem extravasar os limites da Constituição? Alguns críticos alertam que a invocação do artigo 80.º, que permite ao Presidente “adoptar medidas excecionais na face de perigo iminente para a nação”, acaba por se materializar num poder executivo total por um período indefinido.

“Em vez de negociar uma revisão constitucional, Saied tomou o poder de uma vez, congelando o Parlamento e demitindo o primeiro-ministro por decreto”, escreveu recentemente Sharan Grewal, investigador do Centro para o Estudo do Médio Oriente no Brookings Institute. E acrescenta: “O artigo 80.º também diz que que o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento têm de ser consultados, e que o Parlamento tem de permanecer em estado de sessão contínua", durante o período em que forem necessárias as regras especiais.

Ghannouchi, presidente do Parlamento, classificou as ações de Saied como “golpe contra a revolução e a Constituição”. Os quatro maiores partidos do Parlamento, incluindo os islamitas Ennahda e Coligação Karama e os seculares Qalb Tounes e Corrente Democrática, também condenaram as ações de Saied como inconstitucionais.

sopa images/getty images

A crise política não é de agora. Apesar de considerada a única democracia do mundo árabe e de a transição de 2011 ter resultado numa Constituição relativamente progressista, aprovada por referendo, os ideais da revolução são postos em causa todos os dias: economia lenta, perceção generalizada de corrupção entre as elites e desilusão com os partidos nascidos da Primavera Árabe são as três principais causas de ira de um povo que se sente agrilhoado, não por um ditador mas por representantes que não conseguem sanar problemas antigos.

Foi esta desconfiança em relação aos “mesmos de sempre” que levou à ascensão de Saied. Apesar da sua popularidade, a Constituição de 2014 estabeleceu um sistema semipresidencialista. Saied dividia o poder com um primeiro-ministro cuja legitimidade vem do Parlamento. Este sistema quase paralisou a atividade política na Tunísia, com Saied, o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento em permanente desacordo. A abordagem incoerente em relação à pandemia foi a gota de água.

O Presidente “Robocop”

A eleição do atual chefe de Estado, em 2019, foi uma surpresa. Sem partido nem carreira poítica, Saied, de 63 anos, era professor na Universidade de Tunis, mas nunca escondeu o âmago conservador: manifestou-se contra os direitos adquiridos da comunidade LGBTQ , sempre disse que queria modificar a Constituição para aproximar o Presidente das decisões, mas concorreu com uma mensagem muito forte contra a corrupção e a desigualdade, que considera consequência dessa corrupção.

Esse discurso encontra facilmente eco numa sociedade que se desiludiu com o resultado da revolução, de onde muitos tentam fugir para a ilha italiana de Lampedusa, perto de Tunis, onde os empregos são muito poucos, sobretudo para os mais jovens.

Além da efetiva suspensão da democracia durante um mês e do recolher obrigatório das 19h às 6h, o movimento de pessoas entre cidades, mesmo a outras horas só é permitido para aceder a serviços essenciais, como cuidados de saúde.

Numa comunicação ao país, o Presidente deixou claro que os militares estão preparados para responder com “balas” a todos os que “utilizem qualquer tipo de armas”.

Deputados tentam reunir-se

Na madrugada de segunda-feira, uma série de deputados de vários partidos tentaram realizar uma sessão parlamentar, argumentando que o artigo 80.º não prevê o fecho das atividades. O exército, que fora enviado para a zona por precaução, bloqueou-lhes a entrada.

Isto cria mais um problema: os militares tunisinos são considerados uma força equilibrada, profissional e apolítica, e têm de seguir as ordens do Presidente. Por outro lado, como argumenta Grewal no seu artigo, as ações dos militares “também tiveram consequências políticas importantes, criando perceção de que o exército pode ser leal a Saied e consolidando as impressões de que se tratou de um golpe, de facto”.

A polícia invadiu o escritório da Al-Jazeera, em clara violação da liberdade de imprensa. Para completar as suspeitas, Saied encarregou o chefe da guarda presidencial, Khaled Yahyaoui, de assumir as responsabilidades de ministro do Interior.