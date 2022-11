Resgatada a última vítima do desabamento de prédio em Miami. Balanço final é de 98 mortes

A última pessoa considerada desaparecida no desabamento de um edifício em Miami, Flórida (EUA), no passado dia 24 de junho, foi recuperada e identificada. O número final de mortes confirmadas na derrocada do prédio subiu para 98, informou a presidente da Câmara de Miami-Dade esta segunda-feira.

De acordo com o “The New York Times”, a última vítima mortal é uma mulher de 54 anos, confirmou um familiar ao jornal. As autoridades de socorro passaram várias semanas em operações de busca por sobreviventes no colapso parcial do edifício Champlain Towers South, sendo a última vítima identificada esta segunda-feira. Cerca de 150 pessoas chegaram a estar desaparecidas.

O prédio de 12 andares desabou parcialmente há mais de um mês, a 24 de junho. Várias filmagens e imagens mostram o centro do edifício, formado por três torres adjacentes, a cair primeiro e a parte mais próxima do mar oscila e desaba segundos depois.

Segundo dois relatórios, realizados em 2018 e 2020, existiam "danos estruturais significativos" nas Torres Champlain e "fissuras na cave" do edifício, que estava recomendado para obras.

O resto do prédio foi demolido no início do mês por razões de segurança, devido à tempestade tropical Elsa que estava prevista atingir a Flórida naquela semana. De acordo com o “Miami Herald”, o prédio de 12 andares era um condomínio à beira-mar construído em 1981 e com mais de 100 fogos.

O desabamento do Champlain Towers South é considerado um dos piores desastres urbanos da história dos Estados Unidos. A investigação completa da derrocada ainda deverá levar alguns meses.