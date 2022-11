Polícia marroquina estuda extradição para China de ativista uigur após detenção

A polícia marroquina deteve na semana passada um ativista da minoria uigur muçulmana no aeroporto de Casablanca, em Marrocos, estando a estudar agora a sua extradição, após solicitação da China, informaram esta segunda-feira as autoridades do país africano.

Ao 'site' marroquino noticioso Hespress.com, fonte policial explicou que o cidadão chinês Aishan Yidiresi, de 33 anos, foi alvo de um alerta de Difusão Vermelha emitido pela Interpol, pela sua suposta filiação a uma organização que faz parte de listas de organizações terroristas em vários países.

Entretanto, a plataforma "Voice of Uyghurs" ("A Voz dos Uigures", em tradução simples), que defende os direitos do povo uigur na Internet, garantiu que Aishan Yidiresi, com passaporte chinês e autorização de residência turca, "não tem ficha criminal e nunca participou em ações violentas".

A "Voice of Uyghurs" acrescentou que o ativista detido, que trabalha na área da computação na Turquia, desde 2012, ofereceu-se para recolher depoimentos de grupos uigur instalados em território turco e criar cartazes em sua defesa.

O governo chinês aumentou a presença militar em Xinjiang, no noroeste, onde os conflitos são comuns entre os grupos éticos uigir e han, o maior da China.

Pequim tende a vincular os conflitos na zona a grupos separatistas como o Movimento do Turquestão Oriental, enquanto os uigures -- exilados -- consideram que a violência é o resultado da repressão que alegam sofrer pelo governo de Xi Jinping.