Três jornalistas detidos em buscas a um jornal independente na Bielorrússia

As autoridades bielorrussas fizeram buscas num jornal independente em Maladzyechna e detiveram três jornalistas, denunciou a Associação de Jornalistas da Bielorrússia. Segundo a associação, as buscas aconteceram na redação do "Regionalnaya Gazeta", em Maladzyechna, a 80 quilómetros da capital, Minsk, e foram detidos o editor Alyaksandr Mantsevich e os jornalistas Zoya Khrutskaya e Nasta Utkina.

"Com esta série de buscas e detenções, as autoridades transformaram a vida dos jornalistas independentes da Bielorrússia num inferno", afirmou Andrei Bastunets, um dos responsáveis da associação, recordando que nos últimos dez dias foram detidos 32 jornalistas e feitas 64 buscas em meios de comunicação social.

A agência noticiosa Associated Press relata que hoje também foram congeladas as contas bancárias da associação de escritores Pen Center, dirigida pela escritora Svetlana Alexievich, Nobel da Literatura 2015.

Um tribunal de Minsk também condenou hoje 11 pessoas a penas de prisão entre os cinco e os nove anos, acusadas de organizarem "ações radicais" e de planearem um incêndio através de uma aplicação de mensagens. Uma delas, um homem de 26 anos condenado a oito anos, disse em tribunal que, no processo de investigação, foi torturado e forçado a uma confissão.

Os resultados oficiais, reconduziram o Presidente Alexander Lukashenko para um sexto mandato, com 80% dos votos. A oposição considerou o escrutínio fraudulento, tal como vários países ocidentais, e foi desencadeada uma vaga de contestação sem precedentes naquela antiga república soviética.

Recusando qualquer concessão, o chefe de Estado bielorrusso, no poder há quase 27 anos, prendeu ou forçou ao exílio a maioria dos seus opositores e denunciou manifestações conduzidas pelo Ocidente para o derrubar. A repressão violenta do movimento de contestação causou vários mortos e várias centenas de pessoas foram detidas.