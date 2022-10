Reino Unido, UE e EUA culpam China por ataques informáticos à Microsoft

Os Estados Unidos, a União Europeia e a NATO afirmaram prontamente que os grupos de hackers responsáveis pelos ataques informáticos, ocorridos no início de 2021 a mais de 250 mil contas de e-mail foram apoiados pela China. Esta segunda-feira, também o Reino Unido veio apontar o dedo a Pequim pela responsabilidade dos cibercrimes contra o servidores da Microsoft.

De acordo com o governo britânico, os ataques informáticos levados a cabo por grupos vinculados à China foram uma manobra de “espionagem em grande escala”, o que terá permitido obter informações pessoais e de propriedade intelectual.

“O ciberataque contra o servidor do Microsoft Exchange por grupos apoiados pela China foi temerário e seguiu um padrão de comportamento habitual”, afirma Dominic Raab, chefe da diplomacia britânica.

“O governo chinês deve pôr fim a esta cibersabotagem sistemática”, acrescenta o responsável, citado pelo “The Guardian”, advertindo que Pequim “terá de prestar contas, se não o fizer”.

O Reino Unido apela à China que respeite o compromisso assumido em 2015 e que, “como parte do G20, não realize ou apoie o roubo cibernético de propriedade intelectual de segredos comerciais”, pode ler-se no comunicado oficial do governo britânico.

Também através de um comunicado, a UE acredita que o ataque à Microsoft foi executado por dois grupos de hackers, conhecidos como “Advanced Persistent Threat 40” e “Advanced Persistent Threat 31”, e que atuam a partir de território chinês.

“A UE e os Estados-membros denunciam veemente estas atividades cibernéticas maliciosas, realizadas em contradição com as normas de comportamento de um Estado responsável, endossadas por todos os países que integram a ONU”, lê-se na nota.

“Continuamos a instar as autoridades chinesas para que adiram a essas normas e não permitam que o seu território seja usado para ataques informáticos, assim como para que tomem as medidas disponíveis e viáveis para detetar, investigar e resolver a situação”, refere o comunicado da União Europeia.

Por sua vez, os Estados Unidos acusam a China de promover ciberataques “para benefício financeiro próprio”. Na opinião de Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, Pequim criou um “ecossistema de hackers” que sustenta ataques informáticos a outros países.