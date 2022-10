Oito meses de prisão: eis a primeira sentença para um dos invasores do Capitólio

Chama-se Paul Allard Hodgkins, tem 38 anos e é o primeiro dos cerca de 800 apoiantes pró-Trump condenado, esta segunda-feira, pela Justiça norte-americana por ter participado na invasão do Capitólio, ocorrida a 6 de janeiro, durante a sessão de certificação dos resultados das eleições que deram a vitória a Joe Biden. O manifestante, natural da Flórida, vai cumprir uma pena de oito meses de prisão, escreve a BBC.

Aquando do motim, Hodgkins foi filmado e até aproveitou para tirar uma selfie no interior da câmara do Senado, quando por ali passeava exibindo uma t-shirt e uma bandeira de apoio a Donald Trump.

Os promotores da acusação pediam 18 meses de prisão para Hodgkins, por considerarem que aquele comportamento “contribuiu para uma ameaça coletiva à democracia”, mas o facto de se ter declarado culpado durante o julgamento pode ter ajudado a atenuar a pena.

O advogado de defesa pediu clemência ao juíz, afirmando que qualquer sentença proferida “será insignificante comparada com a vergonha que ele [Hodgkins] carregará para o resto da vida”.

Esta segunda-feira, em tribunal, o insurgente admitiu que a sua participação na invasão do Capitólio foi uma “decisão idiota”.

“Posso dizer, sem sombra de dúvida, que estou verdadeiramente com remorsos e arrependido das minhas ações, não por ter de enfrentar as consequências mas pelos danos que o incidente daquele dia causou e pela forma como feriu este país que eu amo”, afirmou o manifestante, citado pela BBC, durante o julgamento.

A BBC escreve que esta sentença pode ser a primeira de muitas e servir de referência para as centenas de acusações movidas contra os invasores do Capitólio.

Até à data, mais de 500 indíviduos foram detidos pelo FBI na sequência do que aconteceu a 6 de janeiro, quando se deu a invasão do Capitólio, que tinha como objetivo suspender a certificação dos resultados eleitorais, aqueles que deram a vitória a Joe Biden e que os apoiantes de Donald Trump consideraram fraudulentos.