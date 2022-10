117 mortos, 2200 detidos: não é um filme apocalíptico “mas parece”. África do Sul, 15/07/2021

Carlos Silva conseguiu atestar o depósito do carro. Foi só isso mesmo: queria ter aproveitado para trazer alguma comida e assegurar que não voltava à rua nos próximos dias, mas conseguiu só o combustível. O supermercado onde costuma ir tinha as portas fechadas e uma barreira de carrinhos de compras que fingia ser uma muralha para proteger os vidros e a entrada. "Como aquele supermercado ainda não foi assaltado e queimado tinha lá aquilo para se proteger, mas quando o quiserem assaltar e queimar não é aquilo que os vai parar”, diz. Está emigrado na África do Sul há mais de 40 anos.

