Cerca de 350 afegãos fugiram para o Tajiquistão para escapar aos ataques talibãs

Cerca de 350 afegãos fugiram para o vizinho Tajiquistão nos últimos dois dias, perante o avanço dos talibãs, adiantou esta quarta-feira a agência de notícias tajique Khovar, citando os guardas fronteiriços do país da Ásia Central. "Estes refugiados afegãos são da província de Badakhshan, fugiram dos grupos armados talibãs para salvarem as suas vidas", disse a mesma fonte, acrescentando que cerca de metade dos deslocados são crianças. Segundo a pessoa citada, dois bebés morreram ao atravessar a fronteira.

Do grupo de 347 pessoas faziam parte 113 raparigas, 64 rapazes, 91 homens e 77 mulheres, de acordo com a fonte, segundo a qual alguns refugiados levaram consigo os seus rebanhos. Nos últimos dias, com a retirada das tropas dos EUA e da NATO em curso, os talibãs fizeram vários ataques contra as forças de Cabul. Moscovo disse na sexta-feira que os talibãs controlam agora quase dois terços da fronteira afegã com o Tajiquistão.

Na semana passada, cerca de 1.000 soldados afegãos já se tinham refugiado no Tajiquistão, depois de lutarem com os talibãs. Com ligação ao país no âmbito da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a Rússia assegurou que protegerá o Tajiquistão, onde mantém duas bases e um total de cerca de 7.500 militares. Em resposta à ameaça, o Presidente, Tajik Emomali Rakhmon, ordenou a mobilização de 20.000 militares na reserva para reforçar a fronteira.