Queda de autocarro em ravina de 150 metros de altura causa 18 mortes na Bolívia

Pelo menos 18 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas na queda de um autocarro de passageiros numa ravina com 150 metros no sudeste da Bolívia, anunciou esta segunda-feira a polícia boliviana. "Num balanço inicial, foram contabilizadas 18 mortes. Os bombeiros e a polícia estão no local" do acidente, indicou o diretor nacional da polícia de trânsito boliviana, Juan Carlos Espinoza, num comunicado divulgado no portal do canal local Unitel.

O acidente ocorreu numa estrada no departamento de Chuquisaca. O autocarro transportava passageiros até Sucre, capital do departamento, desde a aldeia de Patolo, a 50 quilómetros do local do acidente.

Vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma dezena de mortos caídos na estrada, com o diretor regional da Polícia Rodoviária, José Luis Assaf, a dar conta de que o autocarro caiu de uma altura de 150 metros.

A 3 de março, um acidente com um autocarro de passageiros, que também caiu num barranco, deixou 21 mortos numa estrada entre Santa Cruz (leste) e Cochabamba (centro). Os acidentes com autocarros, o principal meio de transporte para longas distâncias no país, são frequentes na Bolívia.