Isabel Díaz Ayuso. Nasceu uma estrela na política espanhola

á dois anos era uma perfeita desconhecida; hoje é a personagem pública da moda em Espanha e arrasta consigo tais níveis de popularidade que já se identifica o ayusismo como corrente dentro do Partido Popular (PP, conservador), no qual milita. Isabel Díaz Ayuso converteu-se numa protagonista imprescindível do panorama político nacional. No passado dia 19 tomou posse para novo mandato como presidente da Comunidade de Madrid, cargo de relevância na organização do Estado espanhol, já que se trata da região mais dinâmica entre as 17 que compõem o país, a que dispõe de maior orçamento (mais de 20 mil milhões de euros) e alberga a chefia do Estado, a Coroa e o Governo central. Ayuso escalou o cume do poder regional após rotunda vitória numas eleições que antecipou, audaz golpe político que lhe permite governar sem constrangimentos durante os próximos dois anos, até nova ida às urnas no calendário regular, em 2023.

Quem é esta mulher de 42 anos, de aparência agradável, misto de fragilidade e determinação, e dona de um discurso arrebatador, em quem muitos já pensam como próxima líder do PP, a principal força da oposição? A procura de resposta entre os seus círculos mais próximos de amigos e companheiros conduz a uma conclusão simples: é uma pessoa sensata, com uma ponta de saudável ambição, trabalhadora e tenaz, que as circunstâncias colocaram no lugar adequado e no momento preciso. O antigo primeiro-ministro José María Aznar, atual referência ideológica dos dirigentes do PP, é generoso: “Isabel é, como Pablo Casado [presidente do partido], uma pessoa com todas as condições para exercer uma liderança brilhante.”