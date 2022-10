Do fundo dos mares a Marte, a exploração continua

Durante cinco dias, em Lisboa, nos Açores e em modo virtual, astronautas, oceanógrafos, bió­logos, cientistas planetários e aventureiros juntaram-se para partilhar e discutir algumas das expedições em curso, programas de conservação de oceanos e florestas, e antecipar o que podem ser os próximos feitos da humanidade. É a segunda vez que a maior cimeira dedicada à exploração e ciência (Glex), organizada pelo Clube de Exploradores de Nova Iorque e a Expanding World, se realiza em Portugal.

Quinhentos anos depois da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, que continua a ser uma das referências maiores destes exploradores modernos, o Homem já foi aos pontos mais altos da terra e aos locais mais profundos dos oceanos e também aos dois polos da Terra, à Lua e ainda planeia ir a Marte. Mas há muitas fronteiras por desbravar. E o desenvolvimento de novas tecnologias, sobretudo na área da exploração oceânica e do espaço, poderá abrir portas a uma “nova era dourada”, acredita Richard Garriott, presidente do Clube de Exploradores de Nova Iorque, a mais antiga sociedade de exploração científica do mundo, impulsionadora da investigação em áreas como a geologia, oceanografia, zoologia ou arqueologia.