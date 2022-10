Donald Trump. A “sorte dos deuses” e o azar dos impostos

Em Nova Iorque conta-se a história de um multimilionário com a “sorte dos deuses”, perito em acumular riqueza no meio de adversidades. Mesmo quando a cidade esteve à beira da insolvência, nos anos 70, ou quase capitulou à vaga de violência, que se arrastou até meio dos 80, ele expandiu o império, do bairro de Queens até ao centro de Manhattan. O próprio convenceu-se da predestinação. No seu livro “Never Give Up”, publicado na década de 90, garantiu que “está tudo controlado”, omitindo que nesse preciso momento se salvara da bancarrota graças ao pai e a Wall Street, que preferiu perdoar-lhe a dívida em troca dos lucros resultantes da exploração da marca. “Nenhum fracasso é permanente”, garantia o autor daquela obra.

O eterno felizardo é Donald Trump, filho de Fred Trump, magnata tão abastado quanto avarento. Têm em comum a alergia aos impostos. Fred, que morreu há mais de 20 anos, foi processado e multado várias vezes pelo Fisco. No início dos anos 90, por exemplo, arranjou um esquema em redor da compra de centenas de caldeiras para os edifícios de apartamentos que arrendava a operários imigrantes.