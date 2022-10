UE recalcula dívida do Reino Unido pela saída: afinal são 47.500 milhões de euros, mais 2000 milhões do que o previsto

A Comissão Europeia revelou esta sexta-feira que recalculou em alta as obrigações do Reino Unido para com os 27. Londres deve contribuir com 47.500 milhões de euros para o orçamento comunitário nos próximos anos, devido a compromissos financeiros assumidos antes de ter saído da organização, a 31 de janeiro de 2020.

O valor está incluído nas contas anuais da UE para o exercício financeiro de 2020, publicadas a 30 de junho, e é superior aos 35 mil a 39 mil milhões de libras (40.784 a 45.449 milhões de euros) que o Ministério das Finanças britânico estimou ter de pagar.

Na conferência de imprensa diária, o porta-voz do executivo comunitário, Balazs Ujvari, disse que o novo valor é “correto” e que o Reino Unido terá de contribuir com este dinheiro para o orçamento da UE “nos próximos anos”.

Especificou que, para atingir esse montante, foram tidos em conta, sobretudo, compromissos financeiros que o Governo britânico assumiu enquanto Estado-membro e durante o período de transição, entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020, bem como a contribuição do Reino Unido para o regime de pensões e seguro de doença da UE.

“Todos esses cálculos foram feitos em linha com o acordo de saída”, disse o porta-voz. Do total de 47.500 milhões, Londres terá de pagar, em 2021, um total de 6800 milhões em duas fases, a primeira das quais foi dividida em quatro prestações.

A primeira foi paga em junho, segundo Ujvari, e as seguintes estão programadas para julho, agosto e setembro. “Não temos nenhum sinal de que a conta ou o valor que calculamos vão ser contestados”, frisou.

O Reino Unido saiu da UE na sequência de um referendo realizado em 2016, mas o processo arrastou-se devido às negociações de um acordo de saída, que só foi ratificado em janeiro de 2020. Seguiu-se o período transitório, durante o qual o Reino Unido manteve acesso ao mercado único europeu e aos programas comunitários.