Hungria multa cadeia de livrarias por vender livro infantil com famílias gay

Uma cadeia de livrarias húngara foi multada por ter à venda um livro infantil em que aparecem famílias gay, sem que os consumidores fossem previamente avisados. O livro intitula-se "Micsoda család! [Que família!]", e reúne duas histórias do autor americano Lawrence Schimel, "Cedo pela manhã" e "Hora de cama, não de brincar".

O problema, segundo explicou à estação televisiva Hir TV Richard Tarnai, comissário do condado de Pest, citado pelo diário britânico "The Guardian", é que o livro estava no meio de outros na secção infantil sem que nada indicasse a sua natureza especial; assim, tratava-se de publicidade enganosa. "O livro estava ali entre outros contos de fadas e portanto cometeu uma violação. Não há forma de saber que ele é sobre uma família diferente de uma família normal", disse Tarnai ."Deviam ter indicado especificamente que o conteúdo do livro se desvia da norma".

A multa aplicada foi de 250 mil florins, o equivalente a 600 euros, e está a suscitar muitos protestos dentro e fora do país. A livraria explicou que vai colocar um aviso no seu espaço, e a distribuidora do livro explicou que ele se destinava sobretudo ao tipo de famílias que retratava, as quais ainda não tinham um. Schimel, pela sua parte, acusou o governo húngaro de procurar normalizar o ódio e o preconceito, e explicou que o objetivo do livro tinha sido o de "celebrar as famílias queer, pôr mais alegria queer no mundo, de modo que os únicos livros acessíveis às crianças não sejam sobre conflitos". Acrescentou que, nas histórias em questão, o facto de haver dois pais ou duas mães é "acidental para a história", e que as famílias gay, apesar de serem atingidas pela homofobia, "também se divertem".

Entretanto, já na quinta-feira, o parlamento europeu aprovou por larga maioria uma resolução a condenar a nova lei anti-LGBT húngara, que proíbe referências à homossexualidade no horário nobre televisivo e nas escolas. Entre outras reações, a lei tem gerado apelos a cortes do financiamento europeu à Hungria, por ofensa a direitos fundamentais.

"Esta lei põe a homossexualidade e a transição de sexo a par com a pornografia", disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. "Usa a proteção de crianças, na qual todos estamos empenhados, como desculpa para discriminar severamente contra pessoas por causa da sua orientação sexual. Esta lei é vergonhosa".