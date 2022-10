Secretário de Estado para o 'Brexit' assina artigo muito crítico do protocolo para a Irlanda do Norte. República da Irlanda não gostou

É uma das várias pontas sem nó deixadas pelo arrastão do 'Brexit', mas, neste momento, é também aquela que mais hipóteses tem de provocar uma rutura séria — leia-se, jurídica — entre o Reino Unido e os ex-parceiros da União Europeia.

Uma brevíssima revisão da matéria. Ao abrigo do Protocolo especial para a Irlanda do Norte, a região, manteve-se na prática no mercado único, mesmo depois do 'Brexit', tendo sido introduzidos controlos alfandegários nas mercadorias que chegam da Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia) para evitar uma fronteira física com a vizinha Irlanda e um possível regresso à violência sectária entre protestantes e católicos que ensombrou o país durante mais de 30 anos.

Ora, isto quer dizer que os controlos de qualidade aos produtos que chegam de Inglaterra, País de Gales e Escócia têm de acontecer na fronteira do mar da Irlanda, apesar de tecnicamente estarem a passar entre regiões de um mesmo país. A Irlanda do Norte faz fronteira com a República da Irlanda, que é membro da UE, e como não há fronteira física entre os dois países, a UE precisa de garantir que tudo o que entra da Irlanda do Norte está em concordância com as regras sanitárias da UE, uma vez que pode passar para o “nosso” lado com muita facilidade. É um processo complexo, para todos os envolvidos, mas recentemente tem dado particulares dores de cabeça aos negociadores do acordo comercial futuro porque os prazos de “transição” estão a chegar ao fim — e aí ou os produtos que vêm do Reino Unido estão totalmente de acordo com as regras ou então serão devolvidos.

O artigo 16.º do Protocolo da Irlanda do Norte do Acordo de Saída do Reino Unido permite a sua suspensão caso a sua aplicação "origine graves dificuldades económicas, societais ou ambientais" — e é (quase) isso que o secretário de Estado para o 'Brexit', David Frost, veio defender num artigo publicado no jornal “Irish Times”, em parceira com o ministro para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis. “O Reino Unido precisa de um diálogo construtivo e ambicioso com a UE que consiga lidar com a realidade”, escrevem, acrescentando também que há “uma grande e crescente oposição ao protocolo” e que esse documento “não é uma base que possa oferecer estabilidade no futuro”.

Em resposta ao artigo, o ministro irlandês dos Negócios Estrangeiros, Simon Coveney, deu uma entrevista ao canal público irlandês RTÉ e foi bastante crítico da abordagem dos britânicos. “Muitos na UE estão a interpretar a reação dos britânicos como uma espécie de: ‘bom, olhem, as concessões que fizemos não interessam e o que é preciso agora é desmantelar os elementos do protocolo pedaço por pedaço’. Ora isso vai causar problemas enormes”, disse o governante.

Os dois dirigentes britânicos dizem também que as crises vão suceder-se, e que “saltar de prazo em prazo” não é solução. “A UE tem uma abordagem teológica, parada no tempo, que recusa ver a realidade que existe no terreno”, lê-se no artigo.

Coveney interpretou esta frase como uma atribuição de culpa. “Fazer declarações destas é essencialmente culpar a UE por não ser capaz de implantar o protocolo.” A UE ofereceu mais três meses, dia 1 de julho, ao prazo inicialmente previsto para que o Reino Unido se adaptasse à proibição, imposta pela UE a todos os países terceiros, de exportação de carnes refrigeradas (apenas é permitida a importação de carnes congeladas), o que iria impedir, por exemplo, que os norte-irlandeses pudessem consumir salsichas britânicas — e daí o nome dado ao imbróglio, “guerra das salsichas”.

No artigo fica também explicado que a Irlanda do Norte tem muito a perder com o declínio nas trocas comerciais com o resto do país. “A circulação de mercadorias entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte é muito mais importante para a Irlanda do Norte do que o comércio com a Irlanda e o resto da UE — tanto para consumidores como para empresas. Em 2018, a Irlanda do Norte comprou cinco vezes mais produtos da Grã-Bretanha do que da Irlanda. Metade das vendas externas da Irlanda do Norte vão para a Grã-Bretanha — menos de um quinto para a Irlanda”, escrevem os dois governantes. Mas nem tudo o que dizem parece ser exatamente assim. Num outro parágrafo, ambos acusam a UE de impedir o licenciamento de medicamentos para tratamento de doenças quando a UE, segundo Coveney, já fez também cedências nesse aspeto.

Numa entrevista ao “Daily Telegraph”, Frost disse achar razoável que as condições do protocolo fossem alteradas já que agora “são conhecidos os efeitos para as comunidades unionistas”, ou seja, para os irlandeses do norte que desejam uma relação próxima com o Reino Unido, algo que o 'Brexit' erodiu bastante, não sem consequências, incluindo um regresso à violência, em março deste ano.

Os europeus consideram que são os únicos a oferecer alguma flexibilidade, já os britânicos não querem ter de mudar todo o seu sistema de certificação de carnes para poder aceder a um mercado que é dentro do seu próprio país.

Há coisas que podem ser feitas para aliviar este problema, por exemplo o estabelecimento de “parceiros confiáveis”, ou seja, a certificação de produtos de uma ou duas marcas que a UE reconheça que seguem os padrões de qualidade mas claro que isso pressupõe que nem todas as marcas possam, no imediato, exportar, o que está igualmente a levantar críticas no sector.