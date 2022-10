“Estamos numa fase de stresse pós-traumático do ‘Brexit’”

Europeísta convicto, João Vale de Almeida (Lisboa, 1957) não podia recusar o “enorme desafio” de ser o primeiro embaixador da União Europeia em Londres. A carreira de funcionário europeu, iniciada há quase quatro décadas, incluiu cargos de topo. Entre 2004 e 2009 foi chefe de gabinete do presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Seguiram-se postos de embaixador da UE em Washington e depois nas Nações Unidas. Vale de Almeida está na capital britânica desde fevereiro de 2020. “O primeiro ano foi muito intenso e complicado. Montar uma embaixada que não existia, encontrar residência oficial. Além da aflição com o ‘Brexit’, apanhámos com a pandemia. No primeiro confinamento, o hotel onde estávamos fechou e fomos postos na rua”, conta. Cinco anos após o referendo, diz que é “uma grande honra pessoal” ser o primeiro representante da UE em Londres.

Onde estava e o que é que pensou na madrugada de 24 junho de 2016, quando foi anunciado o resultado do referendo?

Estava em Nova Iorque, com cinco horas de diferença. Tenho recordação de me ter deitado tranquilo. As previsões eram favoráveis à manutenção na UE. Mas acordei com a má notícia. Foi um choque. As primeiras impressões foram de tristeza e surpresa. Depois recebi muito interesse por parte dos meus colegas embaixadores em Nova Iorque. Ouvi os comentários mais cínicos, com previsões muito catastróficas sobre a UE. Como sempre, não se confirmaram.