2490 reuniões em seis meses, vitórias e sobressaltos. Nuno Brito, embaixador de Portugal, fala da presidência da UE

Foram seis meses de negociação, com Portugal a tentar produzir consensos e maiorias qualificadas. Aprovou-se a primeira lei do Clima, chegou-se a um acordo com o Parlamento Europeu para a Reforma da PAC, ficaram concluídos todos os regulamentos para pôr a bazuca europeia e o novo quadro comunitário a funcionar. Termina a missão portuguesa, começa a da Eslovénia, que recebe a pasta dos assuntos inacabados, caso do polémico dossier das Migrações.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler