Líderes ‘iliberais’ perdem terreno, mas não (perdem) o território

O que têm em comum a união da oposição contra a hegemonia de Viktor Orbán, na Hungria, uma planeada mudança de rumo da economia, na Polónia, e a queda abrupta de popularidade de 56% para 26% do partido de direita que governa a Eslovénia? Aparentemente, os líderes extremistas da Europa de Leste, que cavalgaram a onda de feição alimentada pela eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, em 2016, estão a perder terreno.

Do outro lado do Atlântico, os homens fortes do Peru, Argentina, Chile e até Brasil sabo­reiam o amargo revés da conjuntura que fez empalidecer “o mapa da extrema-direita”, como lhe chamou Francisco Louçã numa coluna de opinião publicada no Expresso intitulada “A maré baixa da extrema-direita e os festejos precipitados”.