Eleições regionais em França. Direita confirma vitória, presidenciais de 2022 estão relançadas e não devem ser um duelo Macron-Le Pen

Depois das eleições regionais e departamentais, sob o regime do sistema eleitoral maioritário a duas voltas (no domingo passado e, hoje, 27), a França entrou de imediato, esta noite, no debate sobre as presidenciais de abril de 2022, que vão ser mais complicadas que se previa, envolvendo mais candidatos credíveis, além do Presidente Emmanuel Macron e da líder nacionalista, Marine Le Pen.

O sistema eleitoral francês é incompreensível para, por exemplo, um eleitor português médio porque, como sempre nestas eleições, permitiu fusões de listas para a segunda volta, com duelos, mas também possibilitou diversas disputas triangulares, quadrangulares ou mesmo “pentagonais”, com três, quatro ou cinco candidatos a disputarem a vitória final dos departamentos e nas regiões.

Trata-se de uma especialidade francesa e, talvez por isso, porque os franceses não compreendem também muito bem este sistema eleitoral tão estranho nem as competências por vezes muito confusas e sobrepostas dos departamentos e das regiões, a abstenção desta segunda volta foi praticamente idêntica à da primeira volta de domingo passado – cerca de 65 por cento, segundo as primeiras projeções.

No que respeita aos resultados finais de hoje, o grande vencedor parece ser Xavier Bertrand, ex-ministro da direita, que confirmou a sua vitória de domingo passado, na região Hauts-de-France (Norte) e que o coloca de imediato como um provável e forte candidato da direita (do partido “Os Republicanos”, LR) às presidenciais de abril de 2022, baralhando o jogo de Emmanuel Macron e de Marine Le Pen, que sonhavam com a repetição do seu duelo de 2017 na corrida para o Eliseu.

O Presidente Macron foi claramente derrotado, com o seu movimento “A Republica em Marcha” (LREM), logo na primeira volta e Marine Le Pen confirmou os maus resultados de domingo passado com a descalabro do candidato do seu partido, “Ajuntamento Nacional” (RN), na única região onde poderia aspirar à vitória – no sueste, em Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

Xavier Bertrand foi o primeiro a discursar logo a seguir (minutos depois) à divulgação das primeiras estimativas, o que significará que quer ser candidato pela direita às presidenciais.

Com Marine Le Pen claramente derrotada, porque o RN não conquistou uma única região, Emmanuel Macron e o LREM também sofreram um forte desaire porque, praticamente, não existiram e não contaram para a segunda volta deste escrutínio.

Na direita, além de Xavier Bertrand, outros nomes podem surgir para as presidenciais, como o de Valérie Pécresse, vencedora numa “quadrangular” (contra candidatos da “união da esquerda e ecologista”, do RN e do LREM) na região de Paris. Na sexta-feira, em declarações ao Expresso, a atual presidente da região mais vasta e mais rica de França disse ao Expresso que ainda não tinha chegado o momento de discutir as candidaturas às presidenciais.

Para as presidenciais, na esquerda, que ainda tenta recuperar das mazelas sofridas depois do mandato do antigo Presidente François Hollande, sonha-se com a união de socialistas, ecologistas, comunistas e dos “bloquistas” da França Insubmissa, dirigidos pelo “esquerdista” Jean-Luc Mélenchon.

Ao Expresso, Anne Higalgo, socialista e presidente da Câmara de Paris, disse querer concretizar esta “união da esquerda”. Ela própria poderá ser candidata às presidenciais, mas Mélenchon também quer de novo entrar na corrida ao Eliseu e na esquerda estas eleições não permitiram esclarecer as relações de forças no sector.