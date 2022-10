Como Pequim reeducou Xinjiang ou o risco de a China acabar (de vez) com os uigures

O barulho de bate-estacas e brocas ecoa pelo Parque da Felicidade. Os estaleiros estão suficientemente longe para se manter um resquício de tranquilidade. “Havia aqui um cemitério”, relembra uma idosa. Aponta para um dos arranha-céus na extremidade do parque. “E eu moro ali.” Um enorme cemitério uigure foi aqui arrasado no ano passado. Agora, há um lago e um pavilhão com telhado tradicional chinês. Pandas de plástico em tamanho real são visíveis nas margens do lago. Há uma ponte em ziguezague e pavimentos decorados com os símbolos do yin e do yang.

Muitos chineses de etnia han passeiam no parque, como a mulher com quem troco impressões, que se mudou com o marido da província de Sichuan para Aksu há mais de três décadas. Caminha ao lado de pessoas a correr e mães a passearem crianças. “É o passeio dos mortos-vivos,” diz, com uma ponta de humor negro. Aksu fica no sopé das montanhas Tianshan, cobertas de neve, a 100 quilómetros da fronteira com o Quirguistão. Sob os pés dos passeantes, os restos mortais do famoso escritor uigure Lutpulla Mutellip e muitos outros. Os túmulos de areia colorida davam aos cemitérios uigures uma atmosfera especial. Existiam quase sempre no centro das aldeias ou cidades. Como o de Aksu, mais de 100 deram lugar a parques de estacionamento, centros comerciais ou edifícios de apartamentos. A explicação oficial teve que ver com planeamento urbanístico. Não se sabe se os milhares de túmulos terão sido trasladados. Uma investigação jornalística da AFP e da CNN revelou que as pessoas tiveram menos de duas semanas para reclamar os restos mortais dos seus entes queridos.