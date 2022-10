Brexit, cinco anos depois do referendo: ambas as uniões estão a perder

Cinco anos após o fatídico referendo de 23 de junho de 2016, qual é o atual balanço do ‘Brexit’? Resposta: duas uniões enfraquecidas, a britânica e a europeia, e mau feitio nas relações entre ambas. Perda. Perda. Perda.

O enfraquecimento da união britânica é óbvio. Haverá outro referendo sobre a independência da Escócia nos próximos anos. Os nacionalistas escoceses podem vencê-lo com o argumento de que a Escócia deve sair do Reino Unido para regressar à União Europeia. Uma votação na Irlanda do Norte sobre unificação com a Irlanda parece mais provável do que em qualquer momento desde que ficou consagrada no Acordo de Belfast, em 1998. O Governo de Boris Johnson enche-se de retórica sobre manter a união, mas não tem estratégia para tal.