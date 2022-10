Óvnis. Relatório do Pentágono não explica avistamentos e fala em desafio para a segurança nacional

Não esclarece o que são, mas o muito aguardado relatório do Pentágono sobre óvnis foi divulgado esta sexta-feira e deixa claro que os oficiais dos serviços de segurança norte-americanos não os atribuem a movimentações alienígenas.

O Pentágono estudou mais de 140 incidentes relacionados com objetos voadores não identificados, todos relatados nas últimas duas décadas por pilotos da Marinha. Muitos desses avistamentos reportam ao intervalo entre o verão de 2014 e a primavera de 2015, precisa o “The Guardian”, com o relatório a confirmar que os fenómenos observados não fazem parte de qualquer operação militar dos Estados Unidos.

Em 143 dos casos relatados a conclusão é a de que faltam “informações suficientes”para “atribuir os incidentes a explicações específicas”.

A hipótese levantada é a de que não exista apenas uma única explicação. Segundo o documento, alguns dos objetos avistados podem ser produto de tecnologias de nações como a China ou a Rússia, outros podem resultar de fenómenos atmosféricos naturais, outros ainda podem ser “atribuíveis a experiências ou programas desenvolvidos por entidades norte-americanas".

No único caso que foi possível identificar, o relatório menciona uma situação relacionada com “um grande balão a esvaziar”.

Ainda assim, é considerado que os fenómenos aéreos não identificados traduzem “uma clara questão de segurança de voo e podem representar um desafio para a segurança nacional dos Estados Unidos”.

A discussão sobre o tema vem de longe, mas ganhou novo fôlego depois de em 2020 o Pentágono ter finalmente confirmado a autenticidade e ter tornado públicos alguns vídeos filmados durante voos de treino e que já se tinham tornado virais online depois de terem sido libertados.

Em abril, mais fotos e vídeos filmados por militares da Marinha norte-americana chegaram à internet, mostrando objetos em forma triangular cruzando o céu. E em maio uma outra filmagem militar surgiu mostrando um objeto voador oval junto de um navio da Marinha dos EUA ao largo de San Diego.

Embora o governo dos Estados Unidos tenha recebido a ordem para tornar público o relatório, especialistas alertaram para a existência de um anexo classificado e que conterá alguns dos detalhes mais interessantes.

Para o senador republicano Marco Rubio, que tem pressionado para que sejam realizadas investigações sérias sobre estes avistamentos, o lançamento do relatório é uma boa notícia mas “apenas um primeiro passo”.

“Durante anos, os homens e mulheres em quem confiámos para defender o nosso país relataram encontros com aeronaves não identificadas com capacidades superiores e durante anos as suas preocupações foram muitas vezes ignoradas e ridicularizadas”, afirmou Rubio. “O Departamento de Defesa e a comunidade de inteligência têm muito trabalho a fazer antes que possamos realmente entender se essas ameaças aéreas representam um sério problema de segurança nacional”, concluiu, citado pelo “The Guardian”.