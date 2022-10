Ex-polícia condenado a 22 anos e meio pelo homicídio de George Floyd

Foi sentencido a 22 anos e meio de prisão o ex-polícia condenado pela morte do afro-americano George Floyd. A pena foi conhecida esta sexta-feira.

Os procuradores pediam para Derek Chauvin uma pena de mais de 30 anos, para refletir a gravidade da situação em que o agente abusou do seu poder de autoridade, mas os advogados de defesa de Chauvin pediam liberdade condicional.

Numa declaração tornada pública após ser conhecida a sentença, Bridgett Floyd, irmã de George Floyd, saudou a decisão. A sentença “mostra que as questões da brutalidade policial estão finalmente a ser levadas a sério”. “No entanto, temos um longo caminho a percorrer e muitas mudanças a fazer antes que os negros finalmente sintam que estão a ser tratados de forma justa e humana pelas autoridades policiais neste país”, acrescenta a nota.

O ex.polícia foi condenado em abril por assassínio não intencional de segundo grau, assassínio de terceiro grau e homicídio agravado por pressionar o joelho contra o pescoço de Floyd durante cerca de nove minutos e meio, enquanto o afro-americano se queixava de que não conseguia respirar.

Em maio, o juiz Peter Cahill - que esta sexta-feira proclamou a pena - decidiu que havia fatores agravantes na morte do afro-americano George Floyd, abrindo caminho à possibilidade de uma sentença mais longa, ao considerar que Chauvin abusou da sua autoridade como agente de polícia. Acusou-o ainda de ter tratado Floyd com particular crueldade.

No tribunal de Hennepin County, em Minneapolis, Terrence Floyd, outro dos irmãos da vítima,foi um dos familiares a testemunhar. Contendo as lágrimas, disse ter uma pergunta a fazer ao próprio ex-polícia: “Por quê? O que lhe estava a passar pela cabeça quando colocou o joelho no pescoço do meu irmão?”

George Floyd foi asfixiado enquanto se encontrava sob escolta policial, em 25 de maio de 2020.