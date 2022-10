EUA. “Derrocada parcial” de prédio de 12 andares em Miami provoca uma vítima mortal

Um edifício de 12 andares entrou em “derrocada parcial” esta quinta-feira em Miami, na Flórida, Estados Unidos. As autoridades e os bombeiros estão a responder à emergência e a prestar ajuda, informou o Miami-Dade Fire Rescue. A polícia local confirmou, entretanto, uma morte. Já foi montada uma operação de resgate para acudir as vítimas.

"O Miami-Dade Fire Rescue está no local de uma derrocada parcial de um edifício perto da 88 Street & Collins Avenue", escreveu a agência na sua conta oficial do Twitter, esta manhã. Na mesma publicação refere que mais de 80 unidades de salvamento estão no local, incluindo equipas técnicas de salvamento, juntamente com a assistência dos bombeiros municipais. O Miami Dade Fire Rescue já montou um operação de resgate para fazer buscas e salvamentos.

Até agora há registo de uma vítima mortal: "O Departamento de Polícia de Miami-Dade assumiu a investigação e pode confirmar uma fatalidade como resultado do desabamento do edifício de Surfside. Estamos a trabalhar em conjunto com o Miami-Dade Fire Rescue e outras agências enquanto continuam a sua missão de busca e salvamento", escreveu a polícia local também no Twitter.

Ainda não é conhecida a causa do "derrocada parcial" do edifício, situado perto da 88th Street e da Collins Avenue, em Miami. Várias fotografias e vídeos mostram que afetou metade do prédio. Também ainda não há informação de quantas pessoas lá vivem.

A sargento Marian Cruz do departamento de polícia de Surfside disse esta manhã à "Associated Press" que o incidente ainda estava "muito ativo". "O que vos posso dizer é que o edifício tem 12 andares. Toda a parte de trás do edifício desabou", avançou.

A polícia bloqueou as estradas próximas. Dezenas de veículos de bombeiros e salvamento, ambulâncias e carros da polícia estão no local a prestar apoio.

De acordo com o “Miami Herald”, o prédio de 12 andares é um condomínio à beira-mar construído em 1981 e com mais de 100 fogos.