Comité da Câmara dos Representantes vai investigar invasão do Capitólio em 6 janeiro

O ataque ao Capitólio do passado dia 6 de janeiro por uma multidão pró-Trump vai ser investigado por um comité seleto, anunciou esta quinta-feira Nancy Pelosi, speaker da Cãmara dos Representantes.

A notícia surge um mês depois de os republicanos terem bloqueado no Senado o esforço de formar um comissão independente para o mesmo fim, apesar de 35 republicanos terem apoiado o projeto. A invasão do edifício sede do Congresso, que visava impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas presidenciais de 2020, causou cinco mortes.

A comissão chumbada no Senado teria tido por modelo um painel formado na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 para produzir um relato objetivo sobre o que originou aquele dia de violência, escreve “The Washington Post”.

“Esta manhã, com grande solenidade e tristeza, anuncio que a Câmara vai instituir um comité de inquérito sobre a insurreição de 6 de janeiro”, disse Pelosi. A criação do comité requer o voto maioritário dos democratas na Câmara dos Representantes e é sinal de que Pelosi pretende centralizar as investigações num só organismo. Deseja ainda que tenha poder de intimação e a obrigação de publicar o resultado das investigações.

Cerca de dez mil pessoas cercaram e aproximadamente 800 chegaram a forçar a entrada no Capitólio naquele dia, que se saldou com cinco mortos e 140 polícias agredidos com bastões de metal e de madeira, cabos de machados, armas e sticks de hóquei.