Presidência da UE. JSD quer saber se Governo vai assinar declaração sobre Hungria a 1 de julho

A Juventude Social-Democrata (JSD) questionou hoje o Governo se pretende assinar em 01 de julho a declaração que condena as limitações impostas pela Hungria aos direitos sexuais, considerando "incompreensível e hipócrita" a posição do executivo.

"Uma vez que no próximo dia 30 de junho cessa a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, é de supor que no dia seguinte, dia 1 de julho de 2021, Portugal assinará a referida declaração?", perguntam, num requerimento entregue hoje no parlamento e dirigido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Os deputados da JSD defendem que "não há neutralidade possível quando se trata de defender a dignidade e visibilidade de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, nem quando se trata de marcar uma posição" contra a homofobia e a discriminação.

Esta posição surge depois de na terça-feira a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, ter explicado que Portugal não subscreveu uma carta assinada por 13 Estados-membros sobre os direitos LGBTQI na Hungria devido ao "dever de neutralidade" que tem enquanto presidência do Conselho da União Europeia (UE).

"Espera-se que a Presidência do Conselho da União Europeia, em mãos portuguesas até ao final do presente mês de junho, defenda a liberdade, os direitos humanos e a expressão de todas as pessoas", defendem, pelo contrário, os deputados da JSD.

O requerimento é assinado pelo presidente da JSD Alexandre Poço e pelos deputados Margarida Balseiro Lopes, Hugo Carvalho, André Neves e Sofia Matos recorda que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou hoje a lei húngara contra a "promoção" da homossexualidade em menores de 18 anos como "uma vergonha", informando que a Comissão Europeia expressará à Hungria as suas "preocupações legais".

"A posição do Governo português é, desta forma, incompreensível e hipócrita", consideram.

No requerimento, os deputados da JSD - estrutura autónoma do PSD - questionam o ministro se o Governo português reconhece que a defesa dos direitos humanos e o princípio da não discriminação em função da orientação sexual das pessoas "são valores fundamentais do projeto Europeu".

"Considerando que o respeito pela liberdade, tolerância, diversidade e pelos direitos humanos são parte crucial dos valores europeus, e estando Portugal na Presidência do Conselho da União Europeia, não seria de esperar que subscrevesse uma declaração que defende estes valores? Não é o alegado 'dever de neutralidade' contrário aos valores europeus?", perguntam ainda.

Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros qualificou a lei da Hungria que vai contra os direitos das pessoas LGBTQI como "indigna", mas reiterou o dever de neutralidade que deve ser assumido pela presidência portuguesa do Conselho da UE.

"A presidência em exercício não se associa à tomada de posições de países individuais ou de grupos de países individuais. Não porque tenha um dever de neutralidade em matéria normativa, [mas porque] tem um dever de neutralidade em matéria institucional", defendeu Santos Silva no parlamento.

Redigido por iniciativa da Bélgica, o texto foi assinado por mais 12 Estados-membros: Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha, Irlanda, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Estónia, Letónia e Lituânia.

A Hungria aprovou a 15 de junho uma lei proibindo "a promoção" da homossexualidade junto de menores de 18 anos, o que desencadeou a inquietação dos defensores dos direitos humanos, numa altura em que o Governo conservador de Viktor Orbán multiplica as restrições à comunidade LGBTQI.