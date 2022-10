Jeff Bezos vai viajar para o Espaço e uma petição pede-lhe que não regresse à Terra

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, estás prestes a cumprir um sonho de menino. “Desde os cinco anos que sonho viajar para o Espaço. A 20 de julho farei essa viagem com o meu irmão. A maior aventura, com o meu melhor amigo”, anunciou o multimilionário no Instagram. A odisseia turística de Bezos no cosmos marca o primeiro lançamento tripulado da Blue Origin, a sua empresa espacial privada.

“Espetacular! Por favor, fique por lá e não volte”, pode ler-se num dos muitos comentários à publicação. “Não lhe podem cobrar impostos na estratosfera, é bem pensado”, escreve um outro utilizador.

Entretanto, 105 mil pessoas subscreveram uma petição online na plataforma Change.org a pedir a Bezos, que tem uma fortuna avaliada em mais de 200 mil milhões de dólares, não regresse à Terra.

Intitulada “Do not allow Jeff Bezos to return to Earth”, os autores da petição consideram que os “bilionários não deveriam existir… na Terra ou no Espaço - mas se escolhem este último deveriam ficar por lá”.

Bezos, uma das pessoas mais ricas do mundo, deve deixar a liderança executiva da Amazon a 5 de julho, duas semanas antes de partir na viagem.

Este será o voo tripulado de batismo da Blue Origin, após 15 testes bem-sucedidos dos foguetes Shepard, e o lançamento será feito no Texas no mesmo dia em que se assinala o 52.º aniversário da primeira alunagem por parte de Neil Armstrong e Buzz Aldrin.