Mais de 150 migrantes tentam entrar ilegalmente em Melilla

Mais de 150 migrantes tentaram esta terça-feira, sem sucesso, entrar no enclave espanhol de Melilla a partir de Marrocos, tendo nove guardas civis sido feridos ligeiramente, segundo as autoridades locais.

A tentativa de entrar na cidade, que é um enclave espanhol no norte de África, teve lugar às 05:15 (04:30 em Lisboa) na zona do Dique Sul, quando um grupo de mais de 150 pessoas tentou contornar esse obstáculo, de acordo com a autarquia.

"Devido à violência dos migrantes, que tinham paus e atiraram pedras, nove guardas civis foram feridos. Em princípio, trata-se de ferimentos ligeiros", indicou a fonte, citada pela agência francesa AFP.

Os migrantes eram "na sua maioria" da África subsariana, "embora houvesse também norte-africanos", disseram as autoridades locais de Melilla, onde os migrantes geralmente tentam entrar através da cerca de vários metros de altura que separa o enclave de Marrocos.

Em meados de maio, Ceuta, o outro enclave espanhol na costa norte de Marrocos, sofreu uma tentativa de entrada ilegal de migrantes inédita, quando quase 10.000 pessoas, muitas delas menores, aproveitaram a flexibilização dos controlos na fronteira por parte das autoridades marroquinas.

Estas entradas tiveram lugar num contexto de crise diplomática entre Espanha e Marrocos, que manifestou o seu descontentamento por o líder do movimento de independência do Sara Ocidental, um inimigo de Rabat, ter entrado em Espanha para tratamento médico. Entretanto, o líder da Frente Polisário regressou à Argélia.

As fronteiras de Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres entre a África e a União Europeia.