NATO: Uma cimeira para renovar os votos com Biden e aprovar a nova agenda de segurança e defesa

O Presidente norte-americano já aterrou no aeroporto militar de Melsbroek, na Bélgica. Veio do Reino Unido, da Cimeira do G7, para passar dois dias e meio em Bruxelas: é a segunda paragem da primeira visita ao continente europeu desde que chegou à Casa Branca.

Esta segunda-feira, Joe Biden vai ao Quartel General da NATO para a primeira cimeira enquanto presidente dos Estados Unidos. É a oportunidade para deixar para trás a sombra da ameaça de Trump de tirar o país da Aliança Atlântica. É também o momento de repetir o empenho norte-americano com a lógica de um por todos e todos por um.

Os últimos quatro anos de NATO ficaram marcados por uma crise existencial ou uma "morte cerebral" como lhe chamou o presidente francês. Mas Emmanuel Macron, que esteve estes dias com Biden na Cornualha, para a Cimeira do G7, mostra-se agora otimista quanto às relações e parceria transatlânticas.

Os dois falaram durante mais de uma hora sobre como "fortalecer e modernizar a NATO" e a "cooperação mais próxima na luta contra o terrorismo", segundo um comunicado da Casa Branca. Macron disse que Biden "é do clube" e o norte-americano confirmou que estão "ambos na mesma página", apontando ainda para a "coesão da NATO".

Esta segunda, os líderes dos 30 membros da Aliança Atlântica vão uma vez mais renovar os votos de unidade. Em cima da mesa estarão medidas concretas para adaptar o projeto aos novos desafios de segurança e defesa, através da nova Iniciativa NATO2030, que deverá ser aprovada, tal como a criação do Fundo de Inovação NATO.

Vão ainda falar de Rússia e do que consideram ser um "padrão de comportamento agressivo" - sem esquecer o apoio à Ucrânia e Geórgia e os episódios recentes a envolver a Bielorússia. Nas conclusões, deverá ficar também a preocupação com a ascensão militar da China e a divergência com os valores europeus.

"É um momento fulcral para a nossa Aliança e para a nossa segurança coletiva", sublinhou o secretário-geral da NATO a antecipar da cimeira. Numa era de concorrência global, Jens Stoltenberg diz que "a Rússia e a China pressionam contra a ordem internacional baseada em regras".

No caso de Pequim, recorda o que o país está "a investir fortemente em sistemas avançados, sistemas de longo alcance" e que, por isso, "é importante incluir a China no futuro controlo de armas".

Na agenda estão ainda as tecnologias disruptivas e os ciberataques. Os líderes deverão concordar com uma nova política de ciberdefesa, a primeira em sete anos. Outro tema diz respeito às implicações que as alterações climáticas têm em matéria de segurança, um dos objetivos - que é novidade para a NATO - passa por reduzir as emissões "militares" de gases com efeito de estufa, numa tentativa de contribuir para a neutralidade climática.

Curar as feridas da era Trump, mas mantendo pressão da despesa

Stoltenberg esteve na semana passada em Washington e vê em Biden um "forte apoiante da NATO, do elo transatlântico". Questionado pelos jornalistas sobre o que espera ouvir do presidente norte-americano depois de ter ouvido Donald Trump ameaçar sair se os restantes não aumentassem o investimento em defesa, o secretário-geral da NATO prefere antes tirar uma conclusão e virar a página.

"Eu diria que, se há alguma coisa que ficou demonstrado é que o vínculo transatlântico na NATO vai para além dos líderes políticos individuais, porque é robusto e forte, porque temos instituições fortes. A NATO pode resistir a ventos políticos diferentes".

Já quanto à questão do dinheiro e ao desequilíbrio entre o que pagam os EUA e o que investem os restantes, a lógica não mudou totalmente. Aliás, a pressão para que os europeus e o Canadá aumentassem o investimento em defesa já vinha de Barack Obama - de quem Biden foi Vice. "A boa notícia é que os Aliados acrescentaram 260 mil milhões extra para defesa desde 2014", tranquiliza Stoltenberg.

Quanto ao "fardo" da despesa ser para ser partilhado, o norueguês lembra que "os aliados que ainda não chegaram aos 2% do PIB com Defesa devem aumentar esse esforço", sublinhando no entanto que os números mostram que é isso que está acontecer e que "o aumento vai continuar".

O início da Iniciativa NATO2030 e o fim da presença no Afeganistão

O aumento do investimento em defesa é para continuar até porque há uma nova agenda estratégica para financiar.

"Vamos reforçar a nossa defesa coletiva, a nossa resiliência, que é a primeira linha de defesa. Reforçaremos a nossa vantagem tecnológica ao estabelecer o Acelerador Tecnológico. E iremos, por exemplo, abordar também, pela primeira vez, as consequências das alterações climáticas em termos de segurança", justifica Stoltenberg. "É claro que este nível mais elevado de ambição tem de ser devidamente dotado de recursos e financiado".

No caso do Acelerador Tecnológico de Defesa - um centro tecnológico - o objetivo é promover a cooperação tecnológica entre aliados, trabalhando com startups, indústrias e universidades.

Em Bruxelas, os aliados vão ainda falar do fim da missão Apoio Firme no Afeganistão, ao fim de 20 anos de presença militar no país. Deverão reconhecer os desafios e falar "dos riscos" da decisão.

Stoltenberg diz que "o apoio aos afegãos" é para continuar, através da "presença civil de aconselhamento e apoio às instituições de segurança afegãs e do financiamento das Forças de Segurança Afegãs". Os Aliados falam ainda em encontrar uma forma de a dar possível treino - fora do país - às forças especiais.

"Estamos também a trabalhar, com os Aliados, na forma de manter infraestruturas importantes". É o caso do aeroporto internacional em Cabul. "A Turquia é um aliado fundamental no que diz respeito à gestão do aeroporto. Existe agora um diálogo sobre como podemos continuar a prestar apoio ao aeroporto e assegurar que continua a funcionar de acordo com os padrões internacionais", explica.

A Turquia que, em Bruxelas, corre o risco de ser o elefante na sala. À tarde, e já depois de concluídos os trabalhos da NATO - deverão terminar por volta das 16h - haverá um encontro bilateral entre Recep Erdogan e Joe Biden.