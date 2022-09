Cimeira da NATO. Cinco países dão nome às principais preocupações dos aliados

“Foi como o primeiro dia de regresso à escola e voltar a ver os antigos colegas.” Foi com esta nota de boa disposição que Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, iniciou a conferência de imprensa que se seguiu à reunião de líderes, na cimeira da NATO que decorreu esta segunda-feira, em Bruxelas.

Stoltenberg — que atribuiu a autoria da comparação ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson — referia-se ao facto de a cimeira ter decorrido de forma presencial, o que não acontecia há meses, devido à pandemia.

O norueguês qualificou a 31ª cimeira da Aliança Atlântica — que contou com a participação do Presidente dos EUA, Joe Biden — como “um novo capítulo” na história da organização, para a seguir não poupar nas palavras para identificar ameaças.

“Ouvimos uma mensagem forte por parte do Presidente Biden em relação ao compromisso da América para com a NATO, e igual compromisso forte por parte dos Aliados. Todos concordaram que numa época de competição global, a Europa e a América do Norte têm de permanecer fortes e juntas na NATO, para defender os nossos valores e os nossos interesses, especialmente numa altura em que regimes autoritários, como a Rússia e a China, desafiam as regras em que se baseia a ordem internacional”, disse Stoltenberg.

Um rol de preocupações em 79 pontos

No longo comunicado final da cimeira, composto por 79 pontos, Rússia e China surgem identificados como “poderes assertivos e autoritários”, de quem emanam “ameaças multifacetadas e uma competição sistémica”. Aos 70 anos de vida que leva a organização militar, são estes dois países que a NATO tem mais na mira.

RÚSSIA

Se a NATO foi fundada em 1949 para conter a ameaça militar da União Soviética, a atual relação entre Bruxelas e Moscovo vive “o momento mais crítico desde o fim da Guerra Fria”, acusou Jens Stoltenberg. No comunicado, a Rússia é mencionada 61 vezes e identificada como o maior inimigo da Aliança. “A não ser que a Rússia demonstre conformidade com o direito internacional e as suas obrigações e responsabilidades internacionais, não pode haver retorno à situação de business as usual”, alerta a NATO.

Reconhecendo os ataques russos, a organização responde à degradação da situação da segurança... atacando. No ponto 9º do comunicado, a NATO reafirma a sua postura de dissuasão e defesa, que passa por “uma presença avançada na parte leste [do território] da Aliança”.

“Reiteramos o nosso apoio à integridade territorial e à soberania da Ucrânia, Geórgia e República da Moldávia dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente”, países com quem a Rússia tem disputas territoriais.

CHINA

É, paralelamente à Rússia, o país em relação ao qual a NATO manifesta mais desconfiança. “Estamos preocupados com as políticas coercivas [da China] que contrastam com os valores fundamentais consagrados no Tratado de Washington [fundador da NATO]”, alerta a Aliança Atlântica.

“A China está a expandir rapidamente o seu arsenal nuclear com mais ogivas e um maior número de sistemas sofisticados de lançamento para estabelecer uma tríade nuclear”, ou seja, mísseis balísticos intercontinentais terrestres, bombardeiros estratégicos e mísseis balísticos lançados por submarinos.

Reconhecendo a agressividade da China fora de portas, a NATO diz, porém, querer manter com Pequim “um diálogo construtivo sempre que possível”.

IRAQUE

Foi Bagdade quem pediu, alerta a NATO. Os 30 membros da organização corresponderam e a NATO anunciou “um reforço” do seu dispositivo militar no Iraque, o país que foi juntamente com a Síria o berço do infame e autodenominado “Estado Islâmico” (Daesh).

“Ampliaremos a nossa missão de assessoria, treino e capacitação para apoiar o Iraque na construção de instituições e forças de segurança mais eficazes, sustentáveis, responsáveis e inclusivas.”

A expansão da presença da NATO no Iraque “será realizada com o total consentimento das autoridades iraquianas, no completo respeito pela soberania e pela integridade territorial do Iraque”, assegura a organização.

SÍRIA

“O conflito na Síria entrou no seu 11º ano e continua a ter consequências significativas na estabilidade da região e na segurança da fronteira sudeste da NATO”, lê-se no ponto 53 do comunicado, que concretiza preocupações particulares com o país.

“A Síria mantém um inventário de mísseis balísticos de curto alcance, que cobrem partes do território da NATO e alguns territórios dos nossos parceiros. A Síria tem usado esses mísseis extensivamente contra a sua própria população”, denuncia a Aliança. Este assunto permitiu à organização elogiar o papel desempenhado por um dos seus membros: “Reiteramos a gratidão ao nosso aliado Turquia por hospedar milhões de refugiados sírios”.

AFEGANISTÃO

É uma presença habitual nos comunicados da NATO, nos últimos 20 anos, tantos quantos passaram sobre o 11 de Setembro e sobre o início da presença militar da Aliança Atlântica no país. As tropas aliadas estão de regresso a casa, mas a NATO não quer que isso seja visto como um virar de costas ao Afeganistão.

“Retirar as nossas tropas não significa encerrar a nossa relação com o Afeganistão. Agora vamos abrir um novo capítulo”, lê-se no ponto 19. “A NATO continuará a fornecer treino e apoio financeiro às Forças de Defesa e de Segurança Nacional afegãs.”

Em 2022, a NATO voltará a reunir-se ao mais alto nível em Espanha e, no ano seguinte, na Lituânia. Presivivelmente, estes países continuarão a motivar discussões entre os 30 aliados, e também preocupações.