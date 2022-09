G7 vai doar milhões de vacinas aos países mais pobres

O grupo de países do G7 vai doar mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aos países mais pobres. A promessa, anunciada na cimeira do grupo dos sete mais industrializados do mundo, a decorrer na Cornualha (Reino Unido), “terá pouco impacto”, mas poderá ser “uma pequena tábua de salvação”, diz a Reuters, citando especialistas internacionais.

“A promessa não representa recursos inteiramente novos e a doação está muito aquém dos 5 a 6 mil milhões necessários para as nações mais pobres. Além disso, o plano não aborda as falhas de distribuição que podem dificultar a entrega das doses”, referem estes especialistas, apesar de considerarem que este pode ser um impulso importante para a COVAX (sistema global de compra de vacinas apoiado pela Organização das Nações Unidas), que até agora distribuiu apenas 83 milhões de doses em todo o mundo.

A meta dos mil milhões de doses ao longo do próximo ano já tinha sido referida e considerada insuficiente por organizações não-governamentais, e pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que defendeu a criação de um plano para duplicar a capacidade de produção mundial. "Para derrotar o vírus (....) a mais importante das armas é a vacinação. Precisamos de agir com lógica, com sentido de urgência, com prioridades de uma economia de guerra", disse.

Aliás, os líderes mundiais referem que "os compromissos totais do G7 desde o início da pandemia prevêem um total de mais de dois mil milhões de doses de vacinas", incluindo os vários milhões prometidos este fim de semana no encontro do G7. Evitaram, no entanto, qualquer apoio claro à suspensão de patentes no comunicado final, onde fica clara "a importância da propriedade intelectual a esse respeito" e "o impacto positivo que o licenciamento voluntário e a transferência de tecnologia em termos mutuamente acordados já causaram no aumento da oferta global".

EUA e Reino Unido já falaram em doações

O anúncio do G7 sobre a doação de milhões de vacinas segue-se a anúncios que foram surgindo nos últimos dias, como o dos Estados Unidos, que na quinta-feira passada prometeram doar de 500 milhões de doses de vacinas, ou o do Reino Unido, que declarou a doação de 100 milhões de doses excedentárias.

De qualquer forma, dizem os especialistas, surge num contexto de luta da COVAX garantir entregas, uma vez que os países mais ricos têm procurado reservar doses suficientes para vacinarem as suas populações várias vezes.

Assim, “isto pode resgatar a COVAX da situação difícil que agora enfrenta e é um passo muito significativo", admite Stephen Morrison, diretor do Centro de Política de Saúde Global do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, citado pela Reuters.

“Quando se vê o gráfico do aumento da cobertura de vacinação nos países ricos e o ritmo acelerado que tem tido e se compara com o ritmo nos países em desenvolvimento, a diferença é simplesmente gritante”, refere Kate Elder, consultor sénior de política de vacinas dos Médicos Sem Fronteiras. “As doses são necessárias agora”, acrescenta.

Escoar vacinas perto do limite da validade

De qualquer forma, os especialistas também admitem que os países ricos, com elevadas taxas de vacinação, têm de encontrar uma forma de "despachar rapidamente" doses já próximas do fim da sua validade.

Comentários à parte, a decisão da cimeira do G7 passa por dar gás a este plano e trabalhar com o sector privado e o G20 de forma a aumentar a contribuição de todos nos próximos meses no sentido de acelerar a vacinação entre os países mais pobres.

À margem da cimeira do G7, a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, já veio defender que os países ricos e as empresas farmacêuticas devem pagar os programas de vacinação contra a covid-19 nos países em desenvolvimento. "Temos de assegurar que o mundo fará os países ricos e as empresas pagarem", afirmou a economista búlgara, sublinhando como urgente a doação de "vacinas excedentárias" aos países mais pobres.

No mesmo sentido, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, sustentou que "os esforços de vacinação terão que continuar, possivelmente depois de 2022, e há uma necessidade de aumentar a capacidade de produção de vacinas”. Um dos programas em que o Banco Mundial está a trabalhar é a criação de um banco de dados que facilite a doação de vacinas para países em desenvolvimento, adiantou.