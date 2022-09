Freira reformada desviou mais de 800 mil dólares para gastar no casino - arrisca pena de 40 anos

Uma freira reformada enfrenta uma pena de 40 anos de prisão depois de ter admitido ser culpada do desvio de 835.000 mil dólares (mais de 680 mil euros) para financiar durante anos o seu hábito de jogar no casino.

Atualmente com 79 anos, Mary Margaret Kreuper foi diretora do Colégio Católico St. James, na Califórnia, durante quase três décadas, tendo usado ao longo de dez anos o valor das taxas de matrícula e dos donativos recebidos para pagar despesas de jogo e gastos com o cartão de crédito, segundo sustenta a acusação.

No acordo de confissão, Mary Kreuper explicou que começou a desviar para uma conta poupança parte das mensalidades da escola e dos donativos com o objetivo de financiar a vida das freiras que trabalhavam na escola. Mas acabou por usar o dinheiro para as suas próprias despesas, falsificando relatórios mensais e anuais para encobrir a sua conduta fraudulenta.

Mary Margaret Kreuper, que segundo o “Guardian” fez votos de pobreza aos 18 anos e passou 59 anos na ordem religiosa, tinha a confiança da administração do colégio. Por acreditarem que as finanças estavam a ser bem geridas e os seus ativos financeiros devidamente protegidos, a ré foi mantendo o controlo das contas da escola, o que lhe permitiu continuar a desviar verbas sem suspeita.

O esquema acabaria por ser descoberto durante uma auditoria em 2018, após Kreuper se reformar. Não sem que ela tivesse instruído os funcionários da escola a “alterar e destruir os registos financeiros”, de acordo com o que é dito pela acusação.

“Assim que foi confrontada, ela assumiu total responsabilidade pelo que fez e cooperou totalmente com as autoridades policiais e com a arquidiocese”, adianta um comunicado emitido pelos seus advogados. A mesma nota acrescenta que Kreuper “sofre de uma doença mental que interfere com a sua capacidade de decidir” mas está “muito arrependida”.

O caso deverá chegar a tribunal a 1 de julho.