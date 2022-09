EUA. Polícia do Capitólio já sabia que os manifestantes queriam trazer armas e que planeavam “utilizá-las” para invadir o edifício

A polícia designada para proteger o Capitólio, sede da Câmara dos Representantes e do Senado norte-americanos, já tinha em sua posse informação específica sobre a possibilidade de invasão do edifício por parte de apoiantes de Donald Trump pelo menos duas semanas antes de essa invasão, ter, de facto, acontecido, a 6 de janeiro de 2021. O choque foi quase universal mas as autoridades já tinham informação, e bastante detalhada, sobre as intenções da multidão.

Esta é a conclusão mais importante a ser retirada de uma investigação conduzida pelo Senado que, ao longo destes cinco meses desde o incidente, chamou várias pessoas envolvidas nos acontecimentos desse dia com o intuito de tentar encontrar as falhas que podem ter levado à invasão violenta do mais sagrado edifício da democracia norte-americana. Segundo o relatório, a polícia do Capitólio soube a 21 de dezembro que as os apoiantes do ex-Presidente dos Estados Unidos tinham intenção de trazer “pistolas e outras armas” para a manifestação e planeavam “utilizá-las sobre qualquer membro de segurança” que lhes bloqueasse o caminho para o Capitólio.

Além disso, a polícia sabia também que os manifestantes andavam a partilhar entre si mapas do local e que, nas redes sociais, era comum discutirem-se os melhores pontos de entrada no edifício. As formas de vedar as possibilidades de fuga aos legisladores também foi abordada.

Que essa informação era conhecida pelo FBI e outras agências dedicadas à segurança interna parece agora ser um dado certo, de acordo com a investigação, mas, escreve o "Washington Post”, “uma série de mal-entendidos, omissões e erros de comunicação” terão impedido os polícias da linha da frente de partilhar esse conhecimento o que, por sua vez, os deixou desprotegidos, sem saber que a multidão ia mesmo avançar sobre o Capitólio não só com intenção de se manifestar mas com intenção de destruir. As informações sobre os mapas e as intenções de fechar os congressistas em locais de onde não pudessem sair já não aparecem no boletim de análise de risco de dia 23, e nem no de dia 30.

A cronologia que agora emerge destas audiências mostra um corpo policial totalmente impreparado para o que veio a acontecer, organizando a sua reposta como se de um qualquer protesto banal de tratasse. O departamento de recolha de informação da Polícia do Capitólio emitiu vários boletins de análise de perigo que colocavam a ameaça no nível “moderado” e a possibilidade de violência no grau “remoto” e “improvável”.

“Deram-se quebras significativas, inaceitáveis e em toda a linha na recolha e transmissão de informação. A falha em analisar de forma adequada a ameaça de violência daquele dia contribuiu significativamente para a invasão do Capitólio”, disse aos jornalistas, esta terça-feira, o senador democrata e presidente do comité de Segurança Interna Gary Peters, finalizando com uma frase bastante reveladora das conclusões do painel: “A invasão foi, digo-vos francamente, planeada à vista de todos”.

Apesar da colaboração entre os dois partidos ter contribuído para esclarecer mais um pouco do que terá corrido mal naquele dia, republicanos e democratas continuam em desacordo sobre o que fazer exatamente para que as cenas violentas não voltem a repetir-se. O Senado rejeitou há poucos dias aprovar legislação que viabilizasse a criação de uma comissão independente para investigar a invasão.