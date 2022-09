Corpo encontrado na costa norueguesa é o de um bebé que tentava atravessar o Canal da Mancha com a família

O corpo de um bebé, recuperado perto da costa de Karmøy, no sudoeste da Noruega há já vários meses, foi identificado como Artin, uma criança que morreu com os familiares quando tentavam cruzar o Canal da Mancha para alcançar o Reino Unido.

Segundo a polícia local, o cadáver foi encontrado no dia de Ano Novo, mais de dois meses após ter naufragado a embarcação que transportava os curdos iranianos Rasul Iran Nezhad, Shiva Mohammad Panahi e os seus três filhos. 19 migrantes faziam a viagem. Nezhad morreu afogado, enquanto a mulher e dois dos seus filhos perderam a vida pouco depois de terem sido levados para terra pelas equipas de resgate. O corpo de Artin não foi logo encontrado, pelo que chegou a ser dado como desaparecido.

As autoridades explicaram à BBC News que a identificação foi possível graças ao trabalho de especialistas forenses, a partir do ADN de um familiar residente na Noruega. Mas tudo indicava poder tratar-se do bebé, visto a polícia não ter recebido na altura qualquer notificação de uma criança desaparecida no país e o corpo estar vestido com um macacão azul que não era de marca norueguesa.A restante família de Artin foi entretanto informada e os restos mortais do menino serão transportados de volta ao Irão, para que possa ser sepultado.

“Este foi um processo doloroso, mas estamos satisfeitos por termos recebido a confirmação de que este é o menino desaparecido. A história é trágica, mas é bom poder dar uma resposta aos parentes”, afirmou o porta-voz da polícia de Southwestern.

Do que foi possível reconstituir, afamília de Artin sonhava com uma nova vida na Grã-Bretanha, e terá pago pelo menos 5.000 euros para arriscar a viagem num pequeno barco de pesca, lotado. Antes, e por duas vezes, tentaram chegar ao país de comboio, sem sucesso.

Uma autoridade francesa disse que 19 pessoas foram encontradas na água, incluindo parentes de Artin, depois que o barco virou. Mas a organização de direitos humanos curdo-iraniana Hengaw disse que havia 28 a bordo, sugerindo que mais pessoas ainda podem estar desaparecidas.

Segundo o “The Guardian”, o irmão de Nezhad disse ter recebido notícias dos familiares pouco antes de elees terem dexado o Irão. Khalil explicou que o objetivo do irmão era conseguir dar uma vida melhor aos filhos, por acreditar que podia ganhar pelo menos 100 libras por dia (mais de 115 euros) por dia no Reino Unido.