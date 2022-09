Ataque-suicida causa pelo menos dois mortos e 23 feridos na capital da Somália

Pelo menos duas pessoas morreram e 23 ficaram feridas num ataque-suicida ocorrido neste sábado perto da estação rodoviária de Mogadíscio, capital da Somália, segundo fonte policial. A explosão aconteceu perto de uma barreira onde as forças de segurança controlam a entrada de veículos, ajudadas por blocos de betão. Segundo várias fontes ouvidas pela agência francesa AFP, o suicida visava atingir uma comitiva militar que estava prestes a passar a barreira.

"Confirmámos que duas pessoas morreram e 23 outras ficaram feridas, entre as quais militares", disse à AFP o porta-voz da polícia somali, Sadik Dudishe. Fadumao Mohamed, que testemunhou o ataque, referiu, por seu lado, ter visto "cinco cadáveres", referindo que algumas das vítimas estavam a bordo de um minibus. "A explosão danificou um minibus e afetou vários passageiros, alguns morreram e outros ficaram feridos", corroborou Dahir Shine, outra testemunha. "Trata-se de uma zona densamente povoada, de onde partem os miniautocarros em direção a Afgoye", a 25 quilómetros a noroeste de Mogadíscio, indicou Mohamud Adan, polícia presente no local.

O incidente ainda não foi reivindicado, mas ataques deste tipo têm sido levados a cabo por insurgentes islamitas do Al-Shabab. Na sexta-feira, o exército somali informou ter abatido 70 "terroristas" do Al-Shabab, numa operação realizada na véspera, na cidade de Jilable (Sul do país). "As tropas lutaram em muitas zonas e infligiram muitas baixas ao Al-Shabab", disse o coronel Ali Hashi, porta-voz dos militares somalis, citado pela imprensa local. Na operação, que resultou na "libertação" de várias aldeias, morreu um coronel do exército, homenageado pelo primeiro-ministro somali, Mohamed Hussein Roble, por defender o país do "inimigo".

Já o Al-Shabab reclamou vitória, nas redes sociais, por ter matado 18 soldados, na mesma operação, noticiou a agência espanhola EFE. O Al-Shabab, que aderiu à rede terrorista Al-Qaida em 2012, controla zonas rurais do Centro e Sul da Somália, onde quer instaurar à força um Estado islâmico.

Desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi afastado, que a Somália vive em estado de conflito, nas mãos de milícias islamitas e senhores da guerra.