Oposição israelita chega a acordo para formar um novo governo

Os partidos da oposição israelita chegaram esta quarta-feira a acordo para formar um novo governo. O acordo de coligação foi anunciado por Yair Lapid, líder do partido centrista Yesh Atid. O mesmo determina uma rotação no poder e prevê-se que seja Naftali Bennett, líder da Yamina, a coligação da direita radical, o primeiro a assumir o cargo de primeiro-ministro, passando a pasta a Yair Lapid em agosto de 2023.

Em comunicado citado por vários meios de comunicação internacionais, Yair Lapid diz ter informado o presidente de Israel, Reuven Rivlin, sobre o recente entendimento e garantiu que "o novo governo irá trabalhar para os cidadãos israeltias, tanto os que votaram [nos partidos da oposição] como os que não o fizeram". "Respeitaremos os nossos opositores e faremos tudo para unir e ligar os diversos setores da sociedade israelita."

Resta agora ao Parlamento israelita (Knesset) pronunciar-se sobre o assunto. Se o governo de coligação não conseguir o apoio da maioria dos deputados, há o risco de ser necessário convocar novamente eleições. Seria a quinta vez que isso aconteceria num período de dois anos.

As últimas horas das negociações

Ao início da noite, soube-se que o partido árabe israelita Raam, liderado pelo islâmico Mansour Abbas, havia formalizado o seu apoio ao projeto de coligação anti-Netanyahu, o que veio permitir eliminar um dos últimos obstáculos para a formação de um novo Governo em Israel.

Os adversários do primeiro-ministro israelita cessante, Benjamin Netanyahu, tinham apenas algumas horas para anunciar um acordo visando conduzir o país a uma "nova era" e acabar com mais de dois anos de crise política.

As negociações para a formação de um novo Governo juntaram nos últimos três dias as equipas dos principais dirigentes da esquerda, do centro e de uma parte da direita, como a da Yamina.

A adesão do Raam ou da outra formação árabe israelita, a Lista Unida, resolveu o problema do campo anti-Netanyahu, que precisava de mais quatro deputados para atingir os 61 (a maioria no parlamento de 120 lugares) necessários para formar um governo.

O conflito com os palestinianos, o relançamento económico, o lugar da religião: tudo no papel divide a heterogénea coligação anti-Netanyahu com exceção da vontade de afastar o primeiro-ministro com 15 anos no poder, os últimos 12 consecutivamente. A ser julgado por corrupção em três casos diferentes, Netanyahu é o primeiro chefe do governo israelita acusado durante o mandato.