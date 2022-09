Mudanças nas leis eleitorais: a democracia americana está em perigo?

Para impedir que os legisladores republicanos no Texas aprovassem uma nova lei eleitoral, os legisladores democratas adotaram nesta segunda-feira uma última tática de recurso: abandonaram a sala, impedindo que houvesse quorum e inviabilizando a passagem da lei antes do prazo que terminava à meia-noite. Assim conseguiram o resultado pretendido. Mas a vitória deverá ser temporária, pois o governador republicano Greg Abbott já anunciou uma nova sessão especial da legislatura para aprovar a lei, e prometeu fazer suspender o ordenado aos legisladores que recusaram cumprir a obrigação de legislar.

Para Abbott, um aliado fiel de Donald Trump, o que estará em causa é nada menos do que o futuro eleitoral do seu partido - e o seu próprio, pois vai tentar a reeleição em 2022. Após uma eleição presidencial que o democratas venceram graças a triunfos em locais tão inesperados como a Georgia e o Arizona, os republicanos viram-se confrontados com a emergência do chamado "novo sul" - um sul mais urbano, mais jovem e mais multicultural. O peso do voto negro foi decisivo em várias dessas corridas, em parte graças à forma como os ativistas do voto aproveitaram as condições especiais geradas pela pandemia, entre as quais a grande expansão do voto por correspondência e do voto antecipado.

Já no ano passado, em plena campanha eleitoral, Trump tinha rejeitado expressamente propostas democratas para facilitar o voto. "As coisas que eles tinham lá eram malucas. Tinham coisas, níveis de votação que se alguma vez concordássemos com eles, nunca mais havia um republicano eleito neste pais", disse Trump então. Essa cândida admissão foi repetida pelo ex-Presidente e por vários dos seus aliados até às eleições em novembro, embora o argumento mais usado seja o da "integridade do voto" e da fraude eleitoral maciça que essas possibilidades expandidas de votar supostamente proporcionam - embora até agora não tenham surgido provas e vários tribunais tenham rejeitado alegações daquele tipo nos últimos sete meses.

O regresso das leis racistas?

Na sequência da insistência pública de que o vencedor real das eleições foi Donald Trump e não Joe Biden, muitos republicanos terão decidido fazer o que for possível para garantir que os resultados de 2020, quando os democratas também conquistaram o Senado e retiveram a Câmara dos Representantes, não se repetem num futuro próximo. Em fevereiro, segundo o Brennan Center for Justice, uma associação que defende o direito ao voto, tinham já sido apresentadas 235 propostas de lei para restringir o acesso àquele direito em 43 estados diferentes. No final de março, segundo a revista "US News & World Report", as propostas iam em 361, em 47 estados.

Desde essa altura, o número aumentou. A Georgia, onde teve lugar uma disputa pós-eleitoral particularmente azeda - a certa altura foi divulgada uma conversa em que Trump insta um responsável pela supervisão eleitoral no estado a "descobrir" o número exato de votos de que ele necessitava para ganhar o estado - foi dos primeiros a aprovar uma nova lei. O novo regime é tão restritivo e parece tão obviamente destinado a reduzir a votação da minoria negra que o presidente Joe Biden não resistiu a uma comparação com as leis racistas de má memória que se seguiram à guerra civil e ao fim da escravatura no país: "Isto é Jim Crow com esteróides, o que estão a fazer na Georgia", disse ele.

A expressão Jim Crow refere-se a uma caricatura fortemente pejorativa dos negros que se tornou sinónimo de leis segregacionistas e discriminatórias que vigoraram em estados do sul até aos anos 1960, quando novas leis sobre direitos civis e sobre o direito de voto as aboliram. Anteriormente, as medidas para impedir que os negros votassem iam desde requisitos de literacia e de contribuição fiscal até à intimidação física, muitas vezes nos próprios locais de voto.

Um catálogo de medidas

Um relatório publicado pelo centro Brennan não poupa palavras: "Numa reação aos históricos níveis de votação em 2020, e sob o pretexto de responder a acusações infundadas e racistas de fraude no voto e irregularidades eleitorais, legisladores estaduais apresentaram um extraordinário número de propostas de lei para reduzir o voto". Uma diretora do centro, Myrna Pérez, citada pelo site fivethirtyeight.com, acrescenta: "Os políticos que introduzem novas restrições ao voto são claramente pessoas que olham para a demografia e os ventos políticos em mudança e tentam manipular as regras do jogo a fim de ter alguma segurança de emprego. Em vez de competirem por votantes, tentam excluir alguns votantes e tornar mais difícil que eles votem".



Entre as principais medidas propostas, constam as seguintes:

- Restrições ao voto por correspondência, incluindo eliminar esse tipo de voto sem justificação expressa, onde tal é possível;

- Exigências de identificação mais apertadas;

- Proibição de registo automático dos eleitores (e de enviar boletins de voto a quem não os solicitou expressamente);

- Menor número de locais ('ballot boxes' móveis) para depositar o voto;

- Períodos mais reduzidos para votar antecipadamente;

- Proibição de votar fora das horas normais de trabalho;

- Encerramento dos locais de votação até à uma da tarde ao domingo;

- Proibição de fornecer água e alimentação aos votantes que esperam a sua vez na fila.;

- Aumento da presença e da liberdade de movimento dos observadores partidários nos locais de voto.

Que muitas dessas medidas são particularmente dirigidas aos votantes urbanos, e nalguns casos especificamente negros, tem sido notado por muitos críticos, incluindo os congressistas democratas que propuseram uma lei, a HR1, que visa contrariar práticas desse tipo e estabelecer regras eleitorais comuns ao país inteiro. A lei foi aprovada unicamente com votos democratas na Câmara dos Representantes, mas não deverá passar no Senado, onde exigiria os votos de sessenta dos cem senadores, mas cada um dos dois partidos tem exatamente cinquenta.

"A democracia está em perigo", diz Biden

Os defensores da HR 1 consideram-na absolutamente necessária para contrariar aquilo que veem como as normas discriminatórias nas leis eleitorais que estão a ser aprovadas em legislaturas republicanas. A proibição de votar ao domingo de manhã, por exemplo, visa limitar uma prática comum na comunidade negra, designada por "souls to the polls" (almas para as urnas de voto): a de ir votar em grupo após a missa de domingo. Também é sabido que, entre as minorias sócio-economicamente mais desfavorecidas, a percentagem de pessoas que possuem um cartão de identificação com foto (carta de condução ou outro) tende a ser mais baixa.

Em termos gerais, as restrições afetam sobretudo cidadãos com menos tempo para votar, eventualmente pessoas de classe baixa com dois empregos ou mais, para as quais poder votar em horários mais alargados ou durante um prazo mais longo pode fazer a diferença entre conseguir votar ou não. As eleições nos Estados Unidos não têm lugar ao domingo, como noutros países, mas à terça-feira, e em muitos estados o dia das eleições não é feriado.

"Acho que isto é muito orientado para tornar mais difícil aos votantes negros influenciar o resultado da eleição de 2022", disse à "Us News and World Report" o diretor executivo da ACLU, a mais antiga organização de direitos civis nos Estados Unidos. Geórgia, Arizona, Flórida, Texas e Pensilvânia são alguns de mais de uma dúzia de estados onde as regras eleitorais estão a ser mudadas, com o pretexto da fraude eleitoral jamais provada, para evitar que o que aconteceu em 2020 se repita.

Para Biden, o que está em causa é claro. Segunda-feira, no seu discurso do Memorial Day - o dia de homenagem aos militares americanos que perderam a vida em combate - disse que "a democracia está em perigo". Para não deixar dúvidas, acrescentou: "Aqui em casa e no mundo".