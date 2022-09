Mr. Somerton, 70 anos depois: o mistério do homem encontrado morto numa praia da Áustralia está mais próximo de ser desvendado

A 1 de dezembro de 1948, um homem vestido com um fato castanho e um cigarro meio fumado foi encontrado morto, deitado de costas, no areal da praia de Somerton, na cidade de Adelaide, Austrália. As autoridades continuam sem saber o seu nome completo: ficou conhecido como Mr. S ou Mister Somerton. Agora, mais de 70 anos depois, cientistas australianos estão mais próximos de desvendar um dos maiores mistérios do país: no mês passado, o corpo foi exumado de um cemitério da cidade, onde tinha sido enterrado, juntamente com esta inscrição: “O homem desconhecido”.

A história está contada numa reportagem da CNN. “É importante que todos se recordem que o homem de Somerton não é apenas uma curiosidade, ou um mistério por resolver. [Ele] era um pai, filho, talvez avô, tio ou irmão, e é por isso que estamos a fazer isto e a tentar identificá-lo”, disse aos jornalistas no local o detective Des Bray, sublinhando que este se trata de um dos casos policiais mais intrigantes da história da Austrália. “Há pessoas que nós conhecemos que vivem em Adelaide e acreditam que podem ser parentes [do homem de Somerton]. E essas pessoas merecem uma resposta definitiva”, concluiu.

Uma dessas pessoas é Rachel Egan. Um dia, recebeu uma carta de Derek Abbott, professor na Universidade de Adelaide, que a avisava de que poderia ser neta do homem desconhecido. Depois de um jantar em que conversaram sobre a morte e ADN, Abbott e Egan decidiram casar: têm três filhos e continuam à espera de saber a verdadeira identidade de Mr. S.

Abbott enviou a carta porque estava desde 1995 a estudar o mistério, tendo vindo a público várias vezes pedir que as autoridades autorizassem a exumação do corpo, para que os cientistas pudessem analisar o seu ADN e identificar o homem. “Quer ele seja nosso parente ou não, de certa maneira já o adoptamos para a nossa família, porque foi ele que nos juntou”, disse Abbott à CNN. “A sua causa da morte já não é motivo de interesse. É mais importante descobrir quem ele era e se podemos devolver-lhe o seu nome”, justifica.

O interesse no mistério justifica-se: no momento em que morreu, Mr. Somerton tinha entre 40 e 50 anos, cerca de 1,55 metros de altura e olhos azuis-esverdeados. Quando o corpo foi encontrado, não havia quaisquer sinais de violência, nenhuma peça de roupa tinha etiquetas e não havia qualquer cartão de identificação à vista.

A autópsia não determinou qualquer causa da morte, mas três médicos testemunharam que não foi de causas naturais. Uma das teorias dos detectives - que o homem possa ter consumido algum tipo de veneno - foi desacreditada por falta de provas. “Acho que a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas não consigo dizer o que causou o ataque”, disse Robert Cowan, um especialista químico que examinou amostras do cadáver.

Havia outras teorias: a de que o homem não fosse australiano, mas sim europeu, um navegador ou até mesmo um espião “britânico”, segundo o patologista John Cleland. No entanto, o seu casaco era feito nos Estados Unidos da América, apontou um alfaiate chamado para avaliar as provas. Outras hipóteses foram levantadas, a sua fotografia e impressões digitais foram enviadas para todo o mundo, mas a polícia acabou por desistir da investigação.

Tamam Shud: as pistas encontradas num livro do século XI

Depois, em abril de 1949, surgiu uma nova pista: nas suas roupas foi encontrado um pedaço de papel com as palavras “Tamam Shud”, que significam “o fim” em persa. “Acho que as palavras foram lá colocadas deliberadamente e indicam que ele estava farto de tudo”, disse Cleland, que encontrou o papel. Nesse sentido, Cleland acredita na teoria do envenenamento “com intenções suicidas”.

“Tamam Shud” eram as palavras finais do poema iraniano do século XI “The Rubaiyat”, de Omar Khayyam: aliás, o pedaço de papel pertencia a um exemplar desse livro, que um homem encontrou perdido no seu carro no dia anterior à morte de Mr. Somerton. O livro foi entregue à polícia e tinha duas pistas relevantes: um número de telefone escrito à mão na contracapa e um código que Abbott e os seus alunos tentaram decifrar a partir de 2009. Abbott transformou o código num número de telefone e foi dar a Robin Thomson, um dançarino já falecido que tinha deixado uma filha: Rachel Egan, agora mulher de Abbott, que acredita que a sua esposa é neta do homem mistério.

O ADN de Mr. Solomon está agora a ser analisado no Laboratório Forense de Adelaide, através de tecnologia mais moderna não disponível há 70 anos. Se a pesquisa der resultados, a polícia vai tentar localizar os parentes do homem. Abbott não se importa de esperar: “Outros casos complicados que foram decifrados nos EUA demoraram entre alguns meses até alguns anos. Estou preparado para uma espera de dois anos, se tal for preciso”, concluiu.