Terrorismo. Militar alemão que se fez passar por refugiado sírio vai a julgamento

O plano alegadamente era o seguinte: entrar na Alemanha como refugiado sírio, pedir asilo e levar a cabo ataques terroristas direcionados contra políticos, para depois a culpa pairar sobre os refugiados. Mas este alemão, um militar baseado perto de Estrasburgo, em França, foi apanhado em 2017 quando tentava recuperar uma arma numa casa de banho do aeroporto de Viena. A impressão digital colou-o à de um refugiado e esse facto deu origem a uma investigação. O julgamento começou esta quinta-feira, em Frankfurt.

No processo é conhecido apenas como Franco A, mas quando entrou no país e pediu asilo ficou registado como David Benjamin. A BBC refere uma “extraordinária vida dupla” deste homem de 32 anos.

A acusação fala em motivações de extrema-direita. O soldado nega tudo, as motivações e o plano terrorista para atacar políticos. Está de “consciência tranquila”, revelou aos jornalistas esta quinta-feira. O advogado de defesa foi mais longe e condenou o que chamou de campanha de difamação.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), este plano terá levantado algumas questões quanto ao extremismo no seio do exército alemão. A mesma agência de notícias dá conta ainda que os alvos do militar alemão eram o ministro da Justiça de então, Heiko Maas, e um judeu que liderava uma organização antirracismo.

A acusação, para além da alegada intenção do militar de semear um sentimento anti-muçulmano, associa ao arguido quatro armas de fogo, mais de 1000 munições e mais de 50 engenhos explosivos. Alguns destes materiais de guerra foram roubados de armazéns militares. Algumas semanas depois da sua detenção, refere também a AP, foram encontrados objetos de guerra nazis que serviam de souvenir e que estavam expostos na sua casa em Illkirch, perto de Estrasburgo.