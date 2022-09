Israel anuncia cessar-fogo em Gaza. Hamas confirma trégua a partir das 2h00 de sexta-feira

O gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou esta quinta-feira o cessar-fogo unilateral que interrompe a intervenção militar que estava a decorrer na Faixa de Gaza desde o dia 10 de maio, avançam os órgãos de comunicação social locais.

Entretanto, também o movimento islâmico Hamas confirma que a trégua "mútua e simultânea" em Gaza vai começar a partir das 02h00 (locais) desta sexta-feira (meia-noite em Portugal continental).

O Hamas já tinha anunciado antes que previa uma trégua dentro de pouco tempo, até este sábado. “Acho que os esforços contínuos em relação ao cessar-fogo serão bem-sucedidos e que o cessar-fogo, baseado num acordo mútuo, seja alcançado dentro de um ou dois dias”, disse um dirigente do Hamas, Moussa Abu Marzouk, numa entrevista a uma televisão libanesa.

Um porta-voz do Hamas confirmou esta quinta-feira que a trégua com Israel provavelmente aconteceria em breve. No entanto, ressalvou que isso dependia "em grande medida da ocupação israelita estar disposta a respeitar os direitos da Palestina”.

Na véspera, o Presidente dos Estados Unidos conversou com primeiro-ministro de Israel, pedindo-lhe uma "desaceleração significativa" da ofensiva em Gaza. Esta quinta-feira, Joe Biden falou com o Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. E segundo a Casa Branca, os relatos para cessar a operação militar eram já "encorajadores".

Nos últimos dias, aumentou a pressão internacional em torno do fim das hostilidades. A Amnistia Internacional entretanto pediu à Organização das Nações Unidas (ONU) para apurar responsabilidades no conflito israelo-palestiniano.

Os confrontos começaram no dia 10 de maio, depois de semanas de tensão entre israelitas e palestinianos em Jerusalém Oriental, que culminaram com confrontos na Esplanada das Mesquitas - o terceiro lugar sagrado do islão junto ao local mais sagrado do judaísmo.

anadolu agency/getty images

Número de palestinianos mortos sobe para 232

O conflito que opõe as forças israelitas ao grupo islâmico Hamas provocou até agora 232 mortes de cidadãos palestinianos, 64 dos quais menores, de acordo com um balanço do Ministério da Saúde de Gaza.

Esta quinta-feira morreram cinco em ataques israelitas. No total, há 1620 palestinianos que ficaram feridos desde o início dos confrontos, que começaram na semana passada.

Já em Israel morreram 12 pessoas, incluindo dois menores, e há registos de pelo menos 340 feridos devido aos ataques com rockets do Hamas e também da Jihad Islâmica.

O conflito israelo-palestiniano, agora com cessar-fogo à vista, remonta à fundação do Estado de Israel, cuja independência foi proclamada em 14 de maio de 1948.