Rafael Marques: "O Luanda Leaks veio amplificar a participação internacional no saque de Angola"

O jornalista angolano Rafael Marques, ouvido esta quarta-feira como testemunha no julgamento de Rui Pinto, afirmou que "o Luanda Leaks veio amplificar a participação internacional no saque de Angola", admitindo que foi "extremamente importante o papel do Luanda Leaks [de que Rui Pinto admitiu ser uma das fontes] na divulgação da corrupção em Angola".

Rafael Marques não se pronunciou sobre Rui Pinto, que disse não conhecer pessoalmente, mas apenas sobre o impacto das divulgações do Luanda Leaks. "A denúncia contra a corrupção começou em Angola, o que o Luanda Leaks fez foi amplificar essa luta a nível internacional", afirmou o jornalista, fundador do site Maka Angola.

Marques admitiu que "os níveis de corrupção permanecem altos em Angola", mas essa corrupção já não é institucional. "Destapou-se a ponta do icebergue. Que haja mais Luanda Leaks" declarou o jornalista.

"Não acredito que haverá um outro caso de uma família a saquear um povo, isso não voltará a acontecer", disse ainda Rafael Marques, chamando a atenção para o impacto que as revelações do Luanda Leaks tiveram nas várias empresas internacionais, portuguesas incluídas, que trabalhavam com Isabel dos Santos e deixaram de o fazer.