“Louco”, “racista”, “maldito lunático”: novo livro sobre campanha democrata revela como Obama se referia a Trump

Um novo livro sobre os bastidores da política norte-americana, mais exatamente dos bastidores da campanha democrata, relata a forma como Barack Obama se referiu em privado ao sucessor, Donald Trump, junto de doadores e conselheiros durante a campanha para as eleições de novembro de 2020. Joe Biden, o seu ex-vice-presidente, ganhou a corrida à Casa Branca.

De acordo com o “The Guardian”, o livro de Edward-Isaac Dovere, um jornalista do “The Atlantic”, dá conta de que Obama usava termos como “louco”, “racista”, “porco sexista”, “maldito lunático” e “corrupto filho da puta”.

O livro “Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump” será publicado na próxima semana. O diário britânico teve acesso a uma cópia e revela até uma relação entre Obama e Biden que não era tão cor de rosa como se podia imaginar, já que lideraram a Casa Branca e os destinos do país durante oito anos, um como Presidente, outro como vice-Presidente.

Barack Obama, cuja nacionalidade foi questionada por Donald Trump em 2011, manteve quase sempre a discrição, cordialidade e o tom protocolar de um ex-Presidente nas suas aparições públicas. Este livro vem agora contar o que realmente sentia e dizia o ex-Presidente dos Estados Unidos, no cargo entre 2009 e 2017.

Ainda de acordo com o “The Guardian”, o livro de Edward-Isaac Dovere refere outros acontecimentos, como aquela vez em que a mulher de Biden, Jill, terá desabafado um “vai-te f***r” (“go fuck yourself”) para Kamala Harris, a agora vice-presidente, durante um debate mais crispado nas primárias.

Mais: “Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump” refere ainda que elementos da família Trump estiveram próximos de agentes dos Serviços Secretos de uma maneira “inapropriada”.