Covid-19 e o conflito israelo-palestino: hospitais de Gaza pressionados em duas frentes

No Shifa, a maior unidade de saúde entre os 13 hospitais e 54 clínicas que servem os dois milhões de habitantes do enclave, o número de camas de cuidados intensivos ocupadas duplicou para 32, à medida que aumenta o número de feridos no conflito israelo-palestino.

Os médicos de Gaza tentam manter o ritmo depois de uma semana de confrontos, com os palestinianos a fugirem dos ataques aéreos e os israelitas a refugiarem-se dos foguetes.

Uma ala em Shifa, ainda assinalada como "Departamento de Isolamento Covid-19", teve entretanto de ser transformada numa unidade de cuidados intensivos para os feridos no conflito.

O Hospital Shifa de 750 camas enfrentou escassez de medicamentos e de material mesmo antes do início do conflito, na última segunda-feira, dia 10. "A lista de medicamentos essenciais e equipamentos descartáveis médicos sofreu uma escassez aguda", confirma Marwan Abu Sada à "Reuters".

Além dos medicamentos, falta também combustível para os geradores que alimentam os hospitais de Gaza. A escassez de recursos deve-se, em parte, ao bloqueio liderado por Israel e apoiado pelo Egito, que partilha uma fronteira com Gaza. De acordo com o Governo israelita, as medidas têm como objetivo impedir que as armas cheguem aos militantes palestinianos.

Israel diz ainda que o bloqueio não visa travar medicamentos ou outros fornecimentos humanitários, e que qualquer escassez é culpa do Hamas, o movimento islamita que controla o enclave.



Sistema de saúde fragilizado

A chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Gaza, Sacha Bootsma, diz que a pandemia tem exercido pressão sobre o enclave. "Antes da covid-19, o sistema de saúde já podia ser classificado como frágil porque tem equipamento e edifícios antigos, falta de profissionais de saúde devidamente formados e, claro, uma escassez crónica de medicamentos essenciais", refere, citada pela “Reuters”.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf Al-Qidra, pede "apoio mais urgente das instituições internacionais e de assistência", referindo-se a mais medicamentos e ambulâncias.

Desde o início da pandemia, Gaza relatou cerca de 106.000 casos (o que equivale a 5,3% da população) e 986 mortes, de acordo com as autoridades de saúde.

Enquanto Israel lançou um dos programas de vacinação mais rápidos do mundo, inoculando completamente cerca de 55% dos 9,3 milhões de habitantes, Gaza só recebeu cerca de 110.000 doses, segundo as autoridades.