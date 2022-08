Chile. Um futuro sem a sombra de Pinochet

Depois de 40 anos com uma Constituição liberal, herança do ex-ditador Augusto Pinochet (1973-1990), e considerada a génese da desigualdade no país, os chilenos vão às urnas, sábado e domingo, para eleger os 155 membros da Assembleia Constituinte. Esta terá um ano, a partir de junho, para definir um novo contrato social entre o Estado e a população.

“Existe muita expectativa no país. Os chilenos veem a nova Constituição como mudança concreta e de curto prazo para combater o pior da sociedade chilena: a desigualdade. O Chile não tem problemas de crescimento económico nem de qualidade democrática, mas de desigualdade”, explica ao Expresso o cientista político Carlos Meléndez, da Universidade Diego Portales, no Chile. “Os chilenos canalizam através da nova Constituição o reflexo das suas frustrações, de tudo aquilo que não funciona no Chile, começando pela desigualdade social”, acrescenta, em declarações ao Expresso, o sociólogo e analista político Patricio Navia, que ensina também na Universidade Diego Portales e na Universidade de Nova Iorque.