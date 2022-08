Itália. Salvini não vai a julgamento por bloquear o desembarque de mais de uma centena de migrantes em 2019

O ex-ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, não vai a julgamento por ter bloqueado o desembarque de mais de uma centena de migrantes, num porto italiano, em julho de 2019. A decisão foi conhecida esta sexta-feira, escreve o diário italiano “La Repubblica”.

De acordo com o juiz do Tribunal de Catânia, no sul do país, não há elementos para levar Salvini a tribunal. No passado dia 10 de abril, o Ministério Público solicitara o arquivamento deste caso. O juiz que agora decidiu favoravelmente ouviu o ex-primeiro-ministro, Giuseppe Conte, antigos ministros, a atual ministra do Interior, Luciana Lamorgese, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio.

Foi depois dessas inquirições que o juiz Nunzio Sarpietro, conta o diário italiano, terá chegado à conclusão de que a política migratória de Salvini era também a do Governo de Itália, isto é, era partilhada pelos aliados daquele executivo, uma aliança entre a Liga, de Salvini, e o partido antissistema Movimento 5 Estrelas. Ou seja, o juiz não vislumbrou crime na atuação do ex-ministro, mas antes uma consequência legítima de escolhas políticas.

Ao deixar o tribunal esta sexta-feira, Salvini disse “estar feliz” e dedicou o veredicto aos filhos, “aos bons italianos e estrangeiros” e às forças da ordem. O político também declarou que, como ministro, só queria “defender a dignidade e as fronteiras italianas” com as suas políticas destinadas a conter o fluxo migratório do Mediterrâneo a partir de África e prometeu que se voltar ao Governo fará “exatamente o mesmo”.

Este caso está relacionado com acontecimentos ocorridos entre 27 e 31 de julho de 2019, quando Salvini impediu o desembarque de 131 migrantes num porto italiano e manteve estas pessoas a bordo de um navio da Guarda Costeira italiana, o "Gregoretti", durante vários dias no mar Mediterrâneo.

Na altura, Salvini aplicou uma "política de portos fechados", estratégia que impedia o desembarque de migrantes em território italiano e que, segundo sempre assegurou, foi aplicada para tentar pressionar o resto dos Estados-membros da União Europeia (UE) a aceitar a realocação destas pessoas que chegavam às costas italianas, através da rota migratória do Mediterrâneo.

O OUTRO CASO

Apesar de se ter livrado deste caso, Matteo Salvini irá enfrentar um julgamento exatamente pelas mesmas razões, as suas políticas migratórias. No passado dia 17 de abril, o Tribunal de Palermo, na Sicília, decidiu que Salvini será julgado por alegado sequestro de pessoas, por ter impedido o desembarque, em agosto de 2019, de migrantes que estavam a bordo do navio humanitário “Open Arms”.

Em agosto de 2019, Salvini recusou que cerca de 150 migrantes resgatados que estavam a bordo do “Open Arms”, bloqueado na altura ao largo da ilha de Lampedusa, pudessem desembarcar num porto seguro, neste caso, um porto italiano. Estas pessoas ficaram bloqueadas em alto mar por mais de 20 dias.

A odisseia terminou na noite de 20 de agosto de 2019, quando o Ministério Público permitiu que os 83 migrantes que ainda permaneciam a bordo do navio associado à organização não-governamental espanhola Proativa Open Arms desembarcassem em Lampedusa.

Vários migrantes do grupo bloqueado tinham sido retirados antes devido a situações específicas, enquanto outros saltaram para o mar para alcançar a costa a nado.

O início deste julgamento está previsto para 15 de setembro. A defesa de Salvini tem alegado que estas decisões foram tomadas pelo conjunto do Governo italiano que estava em funções, na altura liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, e não apenas pelo então titular da pasta do Interior.