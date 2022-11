Isabel vai ao Parlamento ler discurso que Boris escreveu. Menu inclui imigração, assistência social e possíveis eleições antecipadas

A cerimónia de abertura da sessão legislativa no Parlamento do Reino Unido costuma ser anual, mas nos últimos tempos tem tido periodicidade irregular, fruto de eleições antecipadas em 2017 e 2019 e do arrastado processo de saída da União Europeia (2016-2021). Esta terça-feira cumpre-se mais uma vez, com Isabel II a proferir um discurso escrito pelo Governo, que nele delineia prioridades para o ano seguinte. Pode seguir tudo aqui.

Pelas 11h da manhã a rainha sairá do palácio de Buckingham e percorrerá de carruagem ou automóvel os 1280 metros que separam a sua residência londrina da sede do Parlamento. Aí, segundo a tradição, ser-lhe-ão colocados os mantos reais antes de entrar na Câmara dos Lordes, precedida dos símbolos da monarquia britânica: a Coroa de Estado Imperial, a Grande Espada de Estado e o Barrete da Manutenção, em arminho e veludo. Cada um destes objetos viaja num carro separado.

Cerimónia reduzida

É possível que alguns aspetos deste guião falhem em 2021, pois o Parlamento anunciou que “a cerimónia será adaptada, com elementos e público reduzidos”, por causa da pandemia. Se habitualmente são convidados os 650 deputados e os 790 lordes, desta vez não estarão na sala mais de 74 pessoas. E todas elas usarão máscara e terão feito um teste à covid-19.

O que não faltou, pela fresca, foi a revisão de segurança ao Palácio de Westminster, sede do Parlamento. Esta inclui buscas nas caves do edifício, onde a 5 de novembro de 1605 foram encontrados barris de pólvora colocados por um grupo de católicos que queriam matar os deputados e o rei Jaime I, precisamente durante a cerimónia que se repete esta terça-feira.

Chefiados por Guy Fawkes, foram descobertos, condenados e executados. Ainda hoje a data é celebrada queimando bonecos de trapos que simbolizam os conspiradores.

richard pohle/afp/getty images

Isabel II é, na Constituição não-escrita do Reino Unido, tão parte do Parlamento quanto as duas câmaras. Sem poder executivo, vem anualmente ler o que o Executivo escreve, mas todo o ritual é bem mais do que isso: uma reafirmação da perenidade da instituição que chefia.

A abertura solene do ano parlamentar é a única vez que todos os deputados eleitos (Câmara dos Comuns) são convidados pela monarca a ir à Câmara dos Lordes assistir ao discurso. Este, coronavírus oblige, serão apenas o speaker, Lindsay Hoyle, os líderes dos partidos e os respetivos chefes de bancada parlamentar.

Vasto rol de iniciativas governativas

O diário “The Guardian” prevê que a soberana fale de assuntos tão diversos como formação para adultos, simplificação do direito a ser dono de uma casa, criação de um cartão de eleitor (inexistente até à data), fim da retirada do direito de voto a britânicos que vivam mais de 15 anos fora do país e proibição da terapia de conversão de homossexuais.

Já “The Telegraph” admite que Boris Johnson anuncie por interposta Isabel II o fim da lei que fixa a duração da legislatura em cinco anos, dificultando a convocação de eleições antecipadas. Este anúncio — dias depois de uma vitória contundente do seu Partido Conservador nas eleições locais e com a oposição trabalhista em guerras internas no rescaldo das mesmas —, levanta a hipótese de o primeiro-ministro ponderar legislativas antecipadas para reforçar a sua já folgada maioria.

Na leitura dos jornais britânicos, várias das medidas a anunciar esta terça-feira destinam-se a reforçar o domínio eleitoral de Johnson em áreas outrora trabalhistas, como a chamada Muralha Vermelha, no Norte de Inglaterra, que ruiu e passou a azul (cor dos conservadores) nas legislativas de 2019.

A par das eleições locais, houve uma legislativa intercalar no círculo de Hartlepool, precisamente nessa zona do país, que os conservadores conquistaram aos trabalhistas. Para julho anuncia-se nova contenda em Batley & Spen, cuja deputada trabalhista abandona o Parlamento por ter vencido eleições para autarca metropolitana de Yorkshire Ocidental.

A própria Tracy Brabin admitiu que a sua sucessão põe em risco um bastião trabalhista. Nas mãos do Labour desde 1997, o círculo foi representado entre 2015 e 2016 por Jo Cox, assassinada por um fanático racista durante a campanha do referendo pela saída da UE.

Mexidas na imigração

Reforma da assistência social, cibersegurança, mexidas no serviço nacional de saúde e reforço do combate ao crime, facilitação da ajuda estatal às empresas (mais fácil fora da União Europeia) e agilização da contratação pública são outros assuntos que a imprensa britânica noticia que estarão no discurso, bem como o bem-estar animal e questões relacionadas com o legado de violência na Irlanda do Norte, que em meses recentes se reacendeu naquele território. Vários deles faziam parte do programa com que Johnson venceu eleições em dezembro de 2019.

Mais controversa — mas coerente com as proclamações dos conservadores, sobretudo dos eurocéticos — promete ser a proibição de imigrantes ilegais obterem o direito de residência permanente no Reino Unido, ainda que lhes seja concedido asilo. O país aproveita o fim da livre circulação de pessoas, trazido pelo ‘Brexit’, para instaurar a migração por pontos.

Após a partida da rainha, os deputados voltam aos bancos verdes dos Comuns — os dos Lordes são vermelhos — para debater o conteúdo do discurso. Uma votação contrária ao mesmo implica a queda do Governo, mas a maioria absoluta protege Johnson desse risco.

adrian dennis/wpa pool/getty images

Rituais de alto simbolismo

O formato atual da abertura solene data de 1852. Realiza-se quase todos os anos, e se em 2018 não se fez (a então primeira-ministra Theresa May deu prioridade ao tempo de debate dos acordos do ‘Brexit’), em 2019 aconteceu duas vezes (uma regular, outra porque houve eleições antecipadas e um novo Parlamento tomou posse).

Aos 95 anos, Isabel II comparecerá pela primeira vez após enviuvar (Filipe de Edimburgo morreu no passado dia 9 de abril) mas o marido já não a tinha acompanhado nas últimas vezes, pois estava retirado da vida pública desde 2017. Em vez dele, a rainha levou o filho Carlos, herdeiro do trono. A nonagenária protagoniza este ato pomposo desde 1952, tendo faltado apenas em 1959 e 1963, por estar grávida.

Sentada no trono pelas 11h30, a chefe de Estado manda chamar os deputados à Câmara dos Comuns — onde não entram rei desde a guerra civil do século XVII, porque é a casa do poder democrático e não hereditário. Será pela terceira vez Sarah Clarke, primeira mulher no cargo cujo nome completo é Dama Ostiária do Bastão Negro, abreviado para “Black Rod” em inglês. No resto do ano tem responsabilidades sobre a segurança e acesso às instalações parlamentares.

A porta da câmara baixa será fechada na cara da Dama Ostiária mal ela lá chegue. Não é descortesia, é mais um sinal de que a Câmara dos Comuns é terreno proibido à rainha e pertença do povo, por via dos seus representantes eleitos. Clarke baterá à porta e esta ser-lhe-á aberta de bom grado, para endereçar o régio convite aos deputados.

Desde 2019 deixou de haver uma tradição informal: a “boca foleira” com que o trabalhista Dennis Skinner (da ala esquerda e republicano até à medula) respondia à Dama Ostiária, e que ao longo dos anos brincou com temas como a privatização dos correios, o filme em que Helen Mirren faz de Isabel II ou a pressa desta última para ir às corridas de cavalos de Ascot. O veterano perdeu o lugar nas eleições de 2019, uma de muitas baixas no Labour causadas pela vitória do Partido Conservador.