Centenas de feridos em Jerusalém este fim de semana. Países árabes condenam violência israelita

Os confrontos durante várias noites na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental entre a polícia israelita e palestinianos são considerados os maiores desde 2017, quando Israel decidiu colocar detetores de metais na entrada do local, para depois desistir da ideia.

Os palestinianos protestam há vários dias contra a possibilidade de várias famílias palestinianas virem a ser despejadas das suas casas em Jerusalém Oriental - numa área da cidade ocupada e anexada por Israel - em favor de colonos israelitas.

As críticas a Israel vieram do Sudão, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que anunciaram em 2020 a normalização das suas relações com o Estado judaico.

A Argélia, apoiante da causa palestiniana, também manifestou descontentamento.

Cartum considerou as medidas tomadas contra os palestinianos em Jerusalém como "repressão" e "ação coerciva", numa declaração divulgada no sábado à noite pelo ministério sudanês dos Negócios Estrangeiros.

O Sudão exortou o governo israelita a "abster-se de tomar medidas unilaterais que diminuam as hipóteses de retomar as negociações de paz".

Os Emirados e o Bahrein condenaram a rusga das forças de segurança israelitas na sexta-feira na mesquita de Al-Aqsa e a repressão contra os fiéis palestinianos que procuravam abandonar o local.

Abu Dhabi apelou às autoridades israelitas para "assumirem a responsabilidade de reduzir" os níveis de violência em torno da Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do islão e local sagrado para os judeus.

Manama, pelo seu lado, instou o governo israelita a "pôr fim às provocações contra os habitantes de Jerusalém".

A Argélia condenou este domingo os "ataques racistas e extremistas registados na cidade ocupada de Al-Quds (Jerusalém em árabe) contra civis palestinianos e a privação da liberdade de culto na Mesquita de Al-Aqsa".

Numa declaração divulgada pelo Ministério argelino dos Negócios Estrangeiros, a Argélia "apela à comunidade internacional, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que atue urgentemente no sentido de proporcionar a proteção necessária ao povo palestiniano e aos seus lugares sagrados e de pôr fim a estes atos criminosos e à política de ocupação israelita dos territórios palestinianos".

Marrocos fez também hoje saber que está a acompanhar a situação de violência com "profunda preocupação", acrescentando que o Rei Maomé VI considera "inadmissíveis" "estas violações, que alimentam tensões".