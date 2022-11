Bob Woodward: “As notícias não devem ser de acesso gratuito. Sempre foram um negócio”

Tem 78 anos e fala de jornalismo com o entusiasmo de quem sabe que esta é uma profissão cujo segredo é “trabalhar muito”. Bob Woodward, um dos mais célebres jornalistas de investigação do mundo, era um repórter em início de carreira — tinha entrado há um ano para “The Washington Post” — quando, em 1972, em equipa com Carl Bernstein, investigou o caso Watergate, que levou à demissão de Richard Nixon. Outros Presidentes foram assunto de livros seus, de Bush pai e filho a Bill Clinton, Barack Obama e Donald Trump. “Medo” (2018) e “Raiva” (2020) são os títulos das obras que dedicou ao último ocupante da Casa Branca. Na próxima quarta-feira, Woodward é o orador principal numa conferência da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Dias antes conversou com o Expresso através do Zoom.

O veterano está convencido de que as condições em que se faz jornalismo mudaram muito desde a época em que investigou o caso Watergate. “Penso que a internet está a alterar tudo, gera um ambiente que exige respostas imediatas, que pressiona [os jornalistas] a darem notícias no imediato. É tudo muito diferente da forma como trabalhávamos há 50 anos.” Na altura a profissão exercia-se com mais tempo, assegura, e com “o apoio de grandes editores de ‘The Washington Post’, como Ben Bradlee [um dos jornalistas que mais se destacou nos Estados Unidos no pós-II Guerra Mundial, e que deu cobertura ao trabalho de Woodward e Bernstein].